Спасатели достали раненого и изъяли тела двух погибших из-под завалов в Александро-Калиновом на Донетчине. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью ударили по селу Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью враг нанес авиаудар по жилому сектору села Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области.

Из-под завалов частного дома спасатели спасли раненого человека и изъяли тела двух погибших людей.

В ГСЧС сообщили, что работы на месте вражеского удара завершены.

Смотрите: Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж





Спасатели разобрали 2 т строительного мусора.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: Рашисты 24 раза били по области, 3 человека погибли, 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ