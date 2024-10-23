Спасатели достали раненого и изъяли тела двух погибших из-под завалов в Александро-Калиновом на Донетчине. ФОТОрепортаж
Оккупанты ночью ударили по селу Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью враг нанес авиаудар по жилому сектору села Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области.
Из-под завалов частного дома спасатели спасли раненого человека и изъяли тела двух погибших людей.
В ГСЧС сообщили, что работы на месте вражеского удара завершены.
Спасатели разобрали 2 т строительного мусора.
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Fjall_Raven
показать весь комментарий23.10.2024 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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