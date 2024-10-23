РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14261 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
862 1

Спасатели достали раненого и изъяли тела двух погибших из-под завалов в Александро-Калиновом на Донетчине. ФОТОрепортаж

Оккупанты ночью ударили по селу Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью враг нанес авиаудар по жилому сектору села Александро-Калиново Краматорского района Донецкой области.

Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня

Из-под завалов частного дома спасатели спасли раненого человека и изъяли тела двух погибших людей.

В ГСЧС сообщили, что работы на месте вражеского удара завершены.

Смотрите: Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня
Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня

Спасатели разобрали 2 т строительного мусора.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: Рашисты 24 раза били по области, 3 человека погибли, 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27885) жертвы (2097) Донецкая область (10001)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смалянка, там рядом був, ще до часів історичного матеріалізму і трохи пізніше, хутір червона (красива) долина, під тим підвищенням, по якому сошу на донецк в середині 70 х прорили і яка й зараз там йде (клёбанбикским водосховищем, на початку 50 тих, хутір хоч і не похоронили, ну виселили) батьківщина одних з моїх предків ((. до водосховища, чудові були місця, бабуля в дитинстві мну розповідала. а мну мєлкого, дядечка на лісапєті туду возив, руїни його, та й моїх предків, батьківської хати показувати і здичавілий садок вишневий біля них. по степах навколо, до історічєского матєріалізма, ганяли дрофи, між скіфських курганів. біля самої смалянки - лікувальня грязь в заболотах річечки Бичок. в ній водилось багато пічкурів, як і в кривому торці. а в другу світову, там вовків було розвелось як собак не різаних (вовчий яр, балка там так і називалась). колгоспники, в часи довоєнні, гнали самогонку для красних партєйців канстахи )) і спецом в цьому ділі була "пирожчиха" (мабуть від прізвища походило це хутірське прозвище). а моя бабуля була в неї підсобницею )) з розповідей бабулі, мну мєлкому, про ті часи - у мну і зараз, спогадів океан! завжди мну попереджала коронною фразою "тіко ж ти, поразіт малий, нікому це не розказуй, про шо оце я тобі розказую, бо нас тоді всих в сранку (допру) посадють!" )))
показать весь комментарий
23.10.2024 14:20 Ответить
 
 