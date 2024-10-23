Рятувальники дістали пораненого та вилучили тіла двох загиблих з-під завалів в Олександро-Калиновому на Донеччині. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі вдарили по селу Олександро-Калинове Краматорського району Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі ворог завдав авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району на Донеччині.

З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб.

У ДСНС повідомили, що роботи на місці ворожого удару завершені.

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