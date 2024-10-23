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Рятувальники дістали пораненого та вилучили тіла двох загиблих з-під завалів в Олександро-Калиновому на Донеччині. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі вдарили по селу Олександро-Калинове Краматорського району Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі ворог завдав авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району на Донеччині.

Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня

З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб.

У ДСНС повідомили, що роботи на місці ворожого удару завершені.

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Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня
Наслідки удару по Олександро-Калиновому 23 жовтня

Рятувальники розібрали 2 т будівельного сміття.

Також дивіться: Доба на Донеччині: Рашисти 24 рази били по області, 3 особи загинули, 7 поранено. ФОТОрепортаж

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обстріл (29206) жертви (1817) Донецька область (8816)


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смалянка, там рядом був, ще до часів історичного матеріалізму і трохи пізніше, хутір червона (красива) долина, під тим підвищенням, по якому сошу на донецк в середині 70 х прорили і яка й зараз там йде (клёбанбикским водосховищем, на початку 50 тих, хутір хоч і не похоронили, ну виселили) батьківщина одних з моїх предків ((. до водосховища, чудові були місця, бабуля в дитинстві мну розповідала. а мну мєлкого, дядечка на лісапєті туду возив, руїни його, та й моїх предків, батьківської хати показувати і здичавілий садок вишневий біля них. по степах навколо, до історічєского матєріалізма, ганяли дрофи, між скіфських курганів. біля самої смалянки - лікувальня грязь в заболотах річечки Бичок. в ній водилось багато пічкурів, як і в кривому торці. а в другу світову, там вовків було розвелось як собак не різаних (вовчий яр, балка там так і називалась). колгоспники, в часи довоєнні, гнали самогонку для красних партєйців канстахи )) і спецом в цьому ділі була "пирожчиха" (мабуть від прізвища походило це хутірське прозвище). а моя бабуля була в неї підсобницею )) з розповідей бабулі, мну мєлкому, про ті часи - у мну і зараз, спогадів океан! завжди мну попереджала коронною фразою "тіко ж ти, поразіт малий, нікому це не розказуй, про шо оце я тобі розказую, бо нас тоді всих в сранку (допру) посадють!" )))
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23.10.2024 14:20 Відповісти
 
 