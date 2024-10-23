Рятувальники дістали пораненого та вилучили тіла двох загиблих з-під завалів в Олександро-Калиновому на Донеччині. ФОТОрепортаж
Окупанти вночі вдарили по селу Олександро-Калинове Краматорського району Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вночі ворог завдав авіаудару по житловому сектору села Олександро-Калинове Краматорського району на Донеччині.
З-під завалів приватного будинку надзвичайники врятували поранену людину та вилучили тіла двох загиблих осіб.
У ДСНС повідомили, що роботи на місці ворожого удару завершені.
Рятувальники розібрали 2 т будівельного сміття.
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Fjall_Raven
показати весь коментар23.10.2024 14:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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