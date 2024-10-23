Доба на Донеччині: Рашисти 24 рази били по області, 3 особи загинули, 7 поранено. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська 24 рази обстріляли Донецьку область, загинули 3 особи, 7 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

12 будинків пошкоджено у Дальному та багатоповерхівку в Гірнику Курахівської громади. Загинула 1 особа та поранено 3 у Мирнограді, пошкоджено 7 будинків.

Краматорський район

Внаслідок обстрілів РФ поранено 1 особу у Лимані, пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Слов'янську пошкоджено 3 будинки, школу і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 4 будинки і дитсадок. В Іллінівській громаді 2 людини загинули і 2 поранені в Олександро-Калиновому, поранено людину і пошкоджено будинок у Плещіївці. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено 8 будинків.

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Бахмутський район

5 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і школу пошкоджено у Часовоярській громаді. У Різниківці Сіверської громади загинула людина, пошкоджено будинок, у Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Протягом доби російські окупанти обстріляли 24 рази населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 140 людей, зокрема 22 дитини.

22 жовтня російські загарбники вбили 3 жителів Донеччини: 2 в Олександро-Калиновому і 1 у Різниківці. Ще 7 осіб в області за добу дістали поранення.

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