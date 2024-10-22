Лінія фронту вже за 1,5 км від Мирнограда, у місті залишається близько 3 тисяч людей, - МВА

У Мирнограді знаходиться близько 3 тисяч людей. Дітей серед них немає. Тим часом лінія фронту вже за 1,5 км від міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Він зазначив, що наразі важко порахувати скільки мешканців залишилося у місті, тому 3 тисячі є приблизною цифрою. Також за офіційною інформацією дітей у Мирнограді немає, але наряди поліції періодично виявляють їх — це здебільшого діти із селищних громад, що мешкають в оселях знайомих, які виїхали.

Ворог не припиняє обстрілів Мирнограда, найчастіше застосовує артилерію та FPV-дрони. У південній та південно-східній частинах міста безпілотники іноді навіть "полюють" на цивільні авто або поодиноких перехожих. А в останні три дні обстріли посилилися й тривають із застосуванням різновидів КАБів.

Третяк заначив, що в місті лишаються ті, хто не має намірів виїжджати. Але при цьому все одно щодня декілька людей евакуюються. Люди покидають місто або своїм транспортом, або їх забирають знайомі. Хто не має і таких можливостей, тих вивозять волонтери до Павлограда. Він додав, що у місті не працюють ні банки, ні банкомати. Із серпня немає водо- та електропостачання. Також відсутній газ. Є лиш декілька невеликих крамниць, де торгують товарами першої потреби.

"У Мирнограді і майже не лишилося цілих багатоповерхівок. Вони або повністю/частково зруйновані, або пошкодженні.Ворог за 1,5 км до міста, але Мирноград готується до оборони", - зазначив Третяк.

Нагадаємо, 21 жовтня ворог обстріляв північну частину міста, яка ще до недавнього вважалась найбільш безпечною, двоє загиблих та один поранений. І ще один поранений в іншій частині міста, де приватна забудова.

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