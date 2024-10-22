Линия фронта уже в 1,5 км от Мирнограда, в городе остается около 3 тысяч человек, - ГВА

В Мирнограде находится около 3 тысяч человек. Детей среди них нет. Тем временем линия фронта уже в 1,5 км от города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк.

Он отметил, что пока трудно посчитать сколько жителей осталось в городе, поэтому 3 тысячи является приблизительной цифрой. Также по официальной информации детей в Мирнограде нет, но наряды полиции периодически обнаруживают их - это в основном дети из поселковых громад, живущих в домах знакомых, которые выехали.

Враг не прекращает обстрелов Мирнограда, чаще всего применяет артиллерию и FPV-дроны. В южной и юго-восточной частях города беспилотники иногда даже "охотятся" на гражданские авто или одиночных прохожих. А в последние три дня обстрелы усилились и продолжаются с применением разновидностей КАБов.

Третьяк отметил, что в городе остаются те, кто не намерен выезжать. Но при этом все равно ежедневно несколько человек эвакуируются. Люди покидают город или своим транспортом, или их забирают знакомые. Кто не имеет и таких возможностей, тех вывозят волонтеры в Павлоград. Он добавил, что в городе не работают ни банки, ни банкоматы. С августа нет водо- и электроснабжения. Также отсутствует газ. Есть лишь несколько небольших магазинов, где торгуют товарами первой необходимости.

"В Мирнограде и почти не осталось целых многоэтажек. Они или полностью/частично разрушены, или повреждены. Враг в 1,5 км до города, но Мирноград готовится к обороне", - отметил Третьяк.

Напомним, 21 октября враг обстрелял северную часть города, которая еще до недавнего считалась наиболее безопасной, двое погибших и один раненый. И еще один раненый в другой части города, где частная застройка.

Читайте также: На Покровском направлении фронт держится, круглосуточно ведется работа, - офицер 59 ОМБр Цехоцкий