Сутки на Донетчине: Рашисты 24 раза били по области, 3 человека погибли, 7 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска 24 раза обстреляли Донецкую область, погибли 3 человека, 7 ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

12 домов повреждены в Дальнем и многоэтажка в Горняке Кураховской громады. Погиб 1 человек и ранены 3 в Мирнограде, повреждены 7 домов.

Краматорский район

В результате обстрелов РФ ранен 1 человек в Лимане, повреждены 2 многоэтажки. В Славянске повреждены 3 дома, школа и 2 предприятия. В Дружковке повреждены 4 дома и детсад. В Ильиновской громаде 2 человека погибли и 2 ранены в Александро-Калиново, ранен человек и поврежден дом в Плещеевке. В Стенках Константиновской громады повреждены 8 домов.

Также читайте: Линия фронта уже в 1,5 км от Мирнограда, в городе остается около 3 тысяч человек, - ГВА

Бахмутский район

5 частных домов, 3 многоэтажки и школа повреждены в Часовоярской громаде. В Резниковке Северской громады погиб человек, поврежден дом, в Северске повреждены 3 дома.

В течение суток российские оккупанты обстреляли 24 раза населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 140 человек, в том числе 22 ребенка.

22 октября российские захватчики убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Александро-Калиновом и 1 в Резниковке. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего приспешника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО









