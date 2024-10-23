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Новини Війна
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ЗСУ блокують просування РФ зі східної частини Торецька, - ОТУ "Луганськ"

ЗСУ блокують просування РФ у Торецьку

Ситуація у Торецьку на Донеччині дещо стабілізувалася. Сили оборони блокують просування РФ зі східної частини міста.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорському, Торецькому, Сіверському. - Ред.) дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог узяв тактичну паузу для підведення можливо якогось поповнення живої сили, поповнення втрат, також поповнення БК, поповнення озброєння, можливо заведення якоїсь техніки. І коли вони закінчать підготовку, скоріше за все кількість штурмів знову відновиться", - розповіла вона.

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За словами Бобовнікової, ситуація біля Часового Яру "залишається складною".

"Так, на жаль, ситуація у Часовому Ярі складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє видання Bild, і жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, однак подібні спроби одразу блокуються, і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, і тому техніка не може пройти, оскільки для того, щоб пройшла техніка, потрібно наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються", - пояснила речниця.

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Водночас у Торецьку ситуація, додала Бобовнікова, стабілізувалася. Сили оборони "блокують просування ворога зі східної частини міста, де він засів".

"Ситуація в Торецьку відносно стабілізувалася. Ми зараз тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування і будемо захищати місто стільки, скільки це буде можливо. І наразі у нас це вдало виходить", - підсумувала вона.

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Автор: 

Донецька область (8816) бойові дії (4079) Торецьк (507)


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Топ коментарі
+2
ЗСУ беруть в оточення Курск
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23.10.2024 18:03 Відповісти
+1
хто каже? Дід "ІПСО"?
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23.10.2024 18:01 Відповісти
+1
та вiн кацапське СМИ читаэ
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23.10.2024 18:04 Відповісти
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Кажуть що зсу беруть в оточення у Курську. Правда?
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23.10.2024 17:49 Відповісти
хто каже? Дід "ІПСО"?
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23.10.2024 18:01 Відповісти
та вiн кацапське СМИ читаэ
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23.10.2024 18:04 Відповісти
Від таксиста чув.
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23.10.2024 19:57 Відповісти
він таксує в Курській народній республіці?
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23.10.2024 20:41 Відповісти
ЗСУ беруть в оточення Курск
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23.10.2024 18:03 Відповісти
Дивiться на Мапу.
Там все показано.
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23.10.2024 18:14 Відповісти
де Мапа ?
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23.10.2024 18:17 Відповісти
Я нижче запостив посилання
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23.10.2024 18:22 Відповісти
https://deepstatemap.live/#11/51.2165617/34.8397064 DeepStateMAP | День 973 | Мапа війни в Україні
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23.10.2024 18:19 Відповісти
На гівномарафоні і не таку маячню видумають .
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23.10.2024 18:59 Відповісти
https://t.me/voynareal/101255 ф в Турецке теракт , Эрдоган вернется с брикс(кирпичей) ,а там уже другой царь сидит
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23.10.2024 18:12 Відповісти
bricks- кирпичи
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23.10.2024 18:14 Відповісти
В східній частині. В самому Торекцьку. А як відносно інших частин, про які "вільна" преса чомусь тихенько помовкує?
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23.10.2024 18:56 Відповісти
 
 