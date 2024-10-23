ЗСУ блокують просування РФ зі східної частини Торецька, - ОТУ "Луганськ"

Ситуація у Торецьку на Донеччині дещо стабілізувалася. Сили оборони блокують просування РФ зі східної частини міста.

Про це заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Кількість штурмів на цих напрямках (Краматорському, Торецькому, Сіверському. - Ред.) дещо зменшилася. Ми пов’язуємо це з тим, що ворог узяв тактичну паузу для підведення можливо якогось поповнення живої сили, поповнення втрат, також поповнення БК, поповнення озброєння, можливо заведення якоїсь техніки. І коли вони закінчать підготовку, скоріше за все кількість штурмів знову відновиться", - розповіла вона.

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За словами Бобовнікової, ситуація біля Часового Яру "залишається складною".

"Так, на жаль, ситуація у Часовому Ярі складна, однак ворог не зміг пройти канал, як це заявляє видання Bild, і жодного прориву там немає. Так, деякі штурмові групи забігають за канал, однак подібні спроби одразу блокуються, і групи знищуються. Лінія каналу контролюється нашою артилерією і дронами, і тому техніка не може пройти, оскільки для того, щоб пройшла техніка, потрібно наведення мостів. Вони цього не можуть зробити, оскільки ці спроби також швидко закінчуються", - пояснила речниця.

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Водночас у Торецьку ситуація, додала Бобовнікова, стабілізувалася. Сили оборони "блокують просування ворога зі східної частини міста, де він засів".

"Ситуація в Торецьку відносно стабілізувалася. Ми зараз тримаємо лінію бойового зіткнення незмінною. Ворог, як і раніше, засів у східних районах міста. Однак ми стримуємо його подальше просування і будемо захищати місто стільки, скільки це буде можливо. І наразі у нас це вдало виходить", - підсумувала вона.

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