"Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатська Січ"
Российская армия в Торецке нуждается в пополнении. Оккупанты уже не могут проводить "мясные штурмы", как раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника штаба - начальник группы планирования штаба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ" Михаил Стойкевич.
"Они также заканчиваются, в них также происходят пополнения. Мы знаем, что у них есть территории, где они накапливаются, проходят слаживание. Если есть какая-то пауза, то это означает одно - они завозят новых людей, тренируют их. А мы потом их встречаем", - рассказал Михаил Стойкевич.
Топ комментарии
+7 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий01.11.2024 12:22 Ответить Ссылка
+4 Володимир Мик
показать весь комментарий01.11.2024 12:22 Ответить Ссылка
+4 Calvados
показать весь комментарий01.11.2024 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У всіх воюючих країнах, на території яких йшла війна, мобілізаційний вік був з 18 до 45 років.
Це історичний факт.
завдання таке саме як і було - захист Батьківщини.
Це повне знищення України, як держави.
Тому, хто придумав мобілізацію з 25 років до 60 років, завідомо вирішили знищити Україну.
Це було відомо з самого початку війни.
І саме тому, зараз бачимо результат цієї зради на фронті.
Постійний відступ і здача територій України пуйлу, ось це і є наслідок мобілізації з 25 років.
Середній вік армії 45 років. Це означає поразку.
Але не сподівайтесь, що в крані колись закінчиться вода.