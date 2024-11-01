РУС
"Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатська Січ"

окупанти знищують місто

Российская армия в Торецке нуждается в пополнении. Оккупанты уже не могут проводить "мясные штурмы", как раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника штаба - начальник группы планирования штаба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ" Михаил Стойкевич.

"Они также заканчиваются, в них также происходят пополнения. Мы знаем, что у них есть территории, где они накапливаются, проходят слаживание. Если есть какая-то пауза, то это означает одно - они завозят новых людей, тренируют их. А мы потом их встречаем", - рассказал Михаил Стойкевич.

Оккупанты атакуют позиции защитников возле Курахово на Донетчине колоннами техники. ВСУ сжигают их вместе с вражеским десантом, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Автор: 

Донецкая область (10848) боевые действия (4922) Торецк (543)
+7
Якось вони видихаються дивно, захоплюючи по 10 сіл щодня.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:22 Ответить
+4
Мобілізація з 21 року. І нікуди від цього не дітися.
У всіх воюючих країнах, на території яких йшла війна, мобілізаційний вік був з 18 до 45 років.
Це історичний факт.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:22 Ответить
+4
У нацистській Німеччині з 1944-го призивали з 16-ти, а з лютого 1945-го призивали і жінок з 18 років. Ключове питання: яке завдання стоїть перед цими мобілізованими? Дійти до Москви, чи ще півроку-рік повоювати, доки прийматимуть новий закон "про удосконалення мобілізації" з 16-ти років?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:26 Ответить
чекайте кореців та негрів...
показать весь комментарий
01.11.2024 12:15 Ответить
Іранців вже завозили - завезуть білльше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:23 Ответить
ЗСУ потребує поповнення ще більше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:18 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:22 Ответить
У нацистській Німеччині з 1944-го призивали з 16-ти, а з лютого 1945-го призивали і жінок з 18 років. Ключове питання: яке завдання стоїть перед цими мобілізованими? Дійти до Москви, чи ще півроку-рік повоювати, доки прийматимуть новий закон "про удосконалення мобілізації" з 16-ти років?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:26 Ответить
довбойопське питання в стилі зибілів.
завдання таке саме як і було - захист Батьківщини.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:27 Ответить
Що означає "захист Батьківщини"? Зупинити наступи окупантів - це вже захистили, чи ще ні? Не дати дійти до Києва - це вже захистили, чи ще ні? Відбити до кордонів 91-го/2014-го року - це вже захистили, чи ще ні
показать весь комментарий
01.11.2024 12:30 Ответить
Мобілізація з 25 до 60 років це завідомо поразка у війні і повна капітуляція.
Це повне знищення України, як держави.
Тому, хто придумав мобілізацію з 25 років до 60 років, завідомо вирішили знищити Україну.
Це було відомо з самого початку війни.
І саме тому, зараз бачимо результат цієї зради на фронті.
Постійний відступ і здача територій України пуйлу, ось це і є наслідок мобілізації з 25 років.
Середній вік армії 45 років. Це означає поразку.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:38 Ответить
я думаю, що Ігарь Валєріч "все прорахував" в 2019-му....
показать весь комментарий
01.11.2024 13:33 Ответить
Що із перерахованого тобою вже виконано? Якщо нічого то які ще потрібні питання?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:54 Ответить
Для початку, хоч би прописану в Законі про мобілізацію загальну військову підготовку проводили, а ще б краще регулярні збори.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:28 Ответить
ворог це бачить, можна не підказувати
показать весь комментарий
01.11.2024 12:19 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 12:22 Ответить
Це як відкритий кран. Можна пустити тонкий струмінь, який потім відвести убік, а можна почекати і набрати відро, яким швидко залити велику площу.
Але не сподівайтесь, що в крані колись закінчиться вода.
показать весь комментарий
01.11.2024 13:34 Ответить
Ти смішне і тупе. Якраз у мешканців теритії, яку кацапи називають Донбас, буде велика ненависть до кацапа, який Донбас стер з лиця землі, а даунбасят, які там залишилися перетворив в рабів.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:28 Ответить
Сдохни,кацапский придурок.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:32 Ответить
бгггг, пляшкодупий гімноїд, ти правда віриш у те що чим більше руснятини дохне на нашому українському Донбасі тим українцям страшніше? ))))))
показать весь комментарий
01.11.2024 12:34 Ответить
Ворог виснажується, видихається, деморалізується три роки рідряд. Значить він непереможний?
показать весь комментарий
01.11.2024 12:37 Ответить
Армія Х**ла використовує заград отряди і т.п. методи. Тут хтось пропонує те саме ввести в ЗСУ ?!". Ні, потрібна передова зброя в достатній кількості.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:50 Ответить
Що, так і сказав "ворог потребує"? Тобто, нам мало, що вони перемагають, то ми ще і підказуємо їм, чого вони потребують?
показать весь комментарий
01.11.2024 14:12 Ответить
Та ти шо, прямо як розхвилювався за ворога.Ти вирішуй свої потреби, свої задачі а не ворога , і досить лизати зелену дупу начальник групи планування.
показать весь комментарий
01.11.2024 15:50 Ответить
 
 