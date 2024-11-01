"Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатська Січ"

Российская армия в Торецке нуждается в пополнении. Оккупанты уже не могут проводить "мясные штурмы", как раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель начальника штаба - начальник группы планирования штаба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатська Січ" Михаил Стойкевич.

"Они также заканчиваются, в них также происходят пополнения. Мы знаем, что у них есть территории, где они накапливаются, проходят слаживание. Если есть какая-то пауза, то это означает одно - они завозят новых людей, тренируют их. А мы потом их встречаем", - рассказал Михаил Стойкевич.

