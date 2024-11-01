С начала суток на фронте произошло 74 боестолкновения. Самая большая активность оккупантов фиксируется на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения. Оккупанты продолжают активно действовать на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 1 ноября.

Удары РФ по территории Украины

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Краснополья, Большой Писаревки, Журавки, сбросив при этом восемь КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, среди которых Верхняя Пожня, Тимофеевка, Павловка, Рогизное, Новенькое, Басовка и Покровка.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты сбросили две авиабомбы в район Дергачей.

Также читайте: Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"

На Купянском направлении враг в течение дня два раза пытался продвинуться к нашим позициям в районах Петропавловки и Лозовой. Возле Лозовой продолжается бой.

Боевые действия на Востоке

Агрессор увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку оккупантов возле Ступочек.

На Торецком направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах населенных пунктов Торецк, Петровка и Константиновка, сбросив восемь КАБов.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 21 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Отбиты атаки в районах Сухой Балки, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. Сейчас еще продолжаются два боя в районе Вишневого.

Читайте: "Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатская Сечь"

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки в течение дня состоялось 24 боевых столкновения, 13 атак со стороны оккупантов продолжаются.

Ситуация на Юге

На Времевском направлении агрессор один раз атаковал позиции наших защитников в районе Трудового.

На Ореховском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар десятью НАРами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма.

Как добавили в Генштабе, на остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Украинские войска контролируют ситуацию и истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Также читайте: С начала суток на востоке уже произошло 15 боестолкновений, враг атакует КАБами и дронами-камикадзе, - ОСГВ "Хортица"

Удары РФ по Курской области

Также враг нанес 22 авиационных удара, применив 27 КАБов по территории Курской области РФ.