С начала суток на востоке уже произошло 15 боестолкновений, враг атакует КАБами и дронами-камикадзе, - ОСГВ "Хортица"
За минувшие сутки в восточной операционной зоне российский агрессор совершил 3769 обстрелов позиций наших военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".
Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, 31 авиаудар с применением 46 КАБов и 277 ударов дронами-камикадзе.
В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 15 боестолкновений с противником.
"Армия врага продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 3 авиаудара с применением 4 КАБов, 441 обстрел и 8 ударов дронами-камикадзе", - сообщили военные.
На восточном направлении россияне за минувшие сутки потеряли:
- личного состава - 1179;
- танков - 6;
- боевых бронемашин - 17;
- противотанковых средств - 2;
- пушек и минометов - 17;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- средства РЭБ - 7;
- автомобильной техники - 55;
- пункты управления БПЛА - 4;
- специальной техники - 9;
- складов боеприпасов - 5;
- склады ГСМ - 1;
- укрытий - 116.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Результат діяльності всіх цих ОСУВ та ОТУ це тільки хаос та відступ на фронті.
Потрібні дивізії а ОСУВ ліквідувати.