С начала суток на востоке уже произошло 15 боестолкновений, враг атакует КАБами и дронами-камикадзе, - ОСГВ "Хортица"

За минувшие сутки в восточной операционной зоне российский агрессор совершил 3769 обстрелов позиций наших военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, 31 авиаудар с применением 46 КАБов и 277 ударов дронами-камикадзе.

В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 15 боестолкновений с противником.

"Армия врага продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 3 авиаудара с применением 4 КАБов, 441 обстрел и 8 ударов дронами-камикадзе", - сообщили военные.

На восточном направлении россияне за минувшие сутки потеряли:

личного состава - 1179;

танков - 6;

боевых бронемашин - 17;

противотанковых средств - 2;

пушек и минометов - 17;

реактивных систем залпового огня - 1;

средства РЭБ - 7;

автомобильной техники - 55;

пункты управления БПЛА - 4;

специальной техники - 9;

складов боеприпасов - 5;

склады ГСМ - 1;

укрытий - 116.

