С начала суток на востоке уже произошло 15 боестолкновений, враг атакует КАБами и дронами-камикадзе, - ОСГВ "Хортица"

В ОСУВ «Хортиця» повідомили про жорсткі боєзіткнення з ворогом

За минувшие сутки в восточной операционной зоне российский агрессор совершил 3769 обстрелов позиций наших военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, 31 авиаудар с применением 46 КАБов и 277 ударов дронами-камикадзе.

В течение текущих суток в восточной операционной зоне уже произошло 15 боестолкновений с противником.

"Армия врага продолжает вести обстрелы позиций наших защитников. Только за текущие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" уже зафиксировано 3 авиаудара с применением 4 КАБов, 441 обстрел и 8 ударов дронами-камикадзе", - сообщили военные.

На восточном направлении россияне за минувшие сутки потеряли:

  • личного состава - 1179;
  • танков - 6;
  • боевых бронемашин - 17;
  • противотанковых средств - 2;
  • пушек и минометов - 17;
  • реактивных систем залпового огня - 1;
  • средства РЭБ - 7;
  • автомобильной техники - 55;
  • пункты управления БПЛА - 4;
  • специальной техники - 9;
  • складов боеприпасов - 5;
  • склады ГСМ - 1;
  • укрытий - 116.

ОСГВ Хортица (510) боевые действия (4922)
Як правильно висловився Бутусов, всі ці ОСУВ не потрібні та зайві прокладки в армії, створені тільки для того, щоб влаштувати туди свої родичів на генеральські та офіцерські посади.
Результат діяльності всіх цих ОСУВ та ОТУ це тільки хаос та відступ на фронті.
Потрібні дивізії а ОСУВ ліквідувати.
