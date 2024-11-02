Окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів на Придніпровському напрямку, їхні втрати на півдні становлять понад 50 осіб за добу, - Сили оборони

Сили оборони Півдня України продовжують спрямовувати зусилля на відбиття ворожих штурмів, утримувати позиції та вести контрбатарейну боротьбу. Протягом минулої доби в операційній зоні зафіксовано 4 ворожих штурми.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Як зазначається, окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів, застосували 18 некерованих авіаційних ракет та використовуючи різні типи озброєння і техніки.

Загалом за добу позиції українських підрозділів зазнали 239 обстрілів.



Крім того, російські терористи не припиняють дроновий терор проти мирного населення у прифронтових регіонах - завдали понад 150 ударів FPV-дронами різних модифікацій та скинули 233 осколкові боєприпаси.

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На Времівському напрямку ворог не полишає намірів і продовжує безуспішно проводити розвідувальну роботу для чергових спроб штурмових дій.



Гуляйпільський та Оріхівський напрямки вкотре були під авіаційними ударами окупантів.



На Придніпровському напрямку ворог вдався до 4 безуспішних спроб штурмів наших позицій. Знову зазнавши значних безповоротних втрат особового складу, повернувся на вихідні позиції.

Втрати окупантів на Півдні

Як зазначається, за минулу добу ворожі втрати становлять 51 одиницю особового складу.

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Крім того, росіяни втратили:

7 гармат;

10 одиниць автомобільної техніки;

1 міномет;

1 мотоцикл;

1 камеру відеоспостереження "Муром-М";

2 станції РЕБ;

1 трансформаторну підстанцію;

5 бліндажів;

3 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 697 680 російських загарбників.