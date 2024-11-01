РСЗО HIMARS накрывает кассетным боеприпасом несколько десятков оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Несколько десятков вражеских пехотинцев попали под кассетный боеприпас, выпущенный из РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Аэроразведчики подразделения SkyForce 108-й бригады территориальной обороны подловили сразу несколько десятков оккупантов, которые передислоцировались на двух "Газелях". После этого по скоплению личного состава противника отработал Himars кассетным боеприпасом. Запорожское направление фронта", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Ракета HIMARS прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО