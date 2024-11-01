РСЗО HIMARS накрывает кассетным боеприпасом несколько десятков оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Несколько десятков вражеских пехотинцев попали под кассетный боеприпас, выпущенный из РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Аэроразведчики подразделения SkyForce 108-й бригады территориальной обороны подловили сразу несколько десятков оккупантов, которые передислоцировались на двух "Газелях". После этого по скоплению личного состава противника отработал Himars кассетным боеприпасом. Запорожское направление фронта", - говорится в комментарии к записи.
- Ссикливий Захід, жирна розслаблена сита Європа!!11111
Орки:
- Ми ваюемсНАТАй!!!1111
НАТО - Шо?
Просто НАТО би цю заразу планомірно за 3 місяці на 90% би знищив, тупо з повітря.
Бо сухопутка НАТО в Іраку, ну і в Афг., несла втрати більше від "френдляка".
Так що "сита і розслаблена", тупо з жахом спостерігає, як би Вася з Троєщини спостерігав за знищенням тутсі - хутсами, чи навпаки. Просто дуже дивно коли зелена зараза кричить що "ми(це Биканов, Лєщенок, Тімошонко?) захищаємо Європу" . А сама - гребе так як ніби кожна транзакція потім не виведе на цю падаль і не призведе до неплохої канхвєти Тузік в якійсь комфортній тюрмі?
Ну, або вони в Ростов хочуть втекти, тоді все логічно. Там здадуть 80% "наторгованого", а на 20% - і так мультимільярдерами шикувать будуть