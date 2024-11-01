РУС
РСЗО HIMARS накрывает кассетным боеприпасом несколько десятков оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Несколько десятков вражеских пехотинцев попали под кассетный боеприпас, выпущенный из РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Аэроразведчики подразделения SkyForce 108-й бригады территориальной обороны подловили сразу несколько десятков оккупантов, которые передислоцировались на двух "Газелях". После этого по скоплению личного состава противника отработал Himars кассетным боеприпасом. Запорожское направление фронта", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Ракета HIMARS прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО

армия РФ (20668) уничтожение (7996) Запорожская область (3571) кассетные боеприпасы (100) HIMARS (297)
+18
+15
+11
01.11.2024 14:33 Ответить
Рішили перекурити? - Хаимарс прикурив
01.11.2024 14:32 Ответить
01.11.2024 14:33 Ответить
01.11.2024 14:33 Ответить
https://youtu.be/6lCr0wClTVY Ойц, Йоська - с того света, мол , здесь места мало... на бис для тупых 200-х кацапов.
01.11.2024 16:10 Ответить
- Вата, вата! Я "писец" - иду на сближение !
01.11.2024 14:33 Ответить
Это наша детская считалка. Середина 6-десятых. "Волга, Волга я писец, немцы едут нам (рифма к слову писец)
01.11.2024 14:52 Ответить
Какую - же вы ***** пишете ....
01.11.2024 16:35 Ответить
А два десятка битой кацапни ты и не заметил, Ваня?
01.11.2024 17:56 Ответить
01.11.2024 16:40 Ответить
Вот HIMARS прилетел и ага... Не повезло рашистам, даже сраную микроволновку или унитаз не успели затрофеить.
01.11.2024 19:55 Ответить
Люблю таке кіно.
01.11.2024 20:45 Ответить
Гарно пидсмажилы!!;
02.11.2024 11:46 Ответить
Наші зелені уроди:
- Ссикливий Захід, жирна розслаблена сита Європа!!11111
Орки:
- Ми ваюемсНАТАй!!!1111

НАТО - Шо?
Просто НАТО би цю заразу планомірно за 3 місяці на 90% би знищив, тупо з повітря.
Бо сухопутка НАТО в Іраку, ну і в Афг., несла втрати більше від "френдляка".

Так що "сита і розслаблена", тупо з жахом спостерігає, як би Вася з Троєщини спостерігав за знищенням тутсі - хутсами, чи навпаки. Просто дуже дивно коли зелена зараза кричить що "ми(це Биканов, Лєщенок, Тімошонко?) захищаємо Європу" . А сама - гребе так як ніби кожна транзакція потім не виведе на цю падаль і не призведе до неплохої канхвєти Тузік в якійсь комфортній тюрмі?
Ну, або вони в Ростов хочуть втекти, тоді все логічно. Там здадуть 80% "наторгованого", а на 20% - і так мультимільярдерами шикувать будуть
02.11.2024 12:36 Ответить
 
 