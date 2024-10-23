Ракета "HIMARS" прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО
Силы обороны Юга Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Армия РФ потеряла ЗРК стоимостью $300 миллионов. Украинские воины атаковали ЗРК с помощью американской РСЗО "HIMARS".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки наших бойцов.
Топ комментарии
+13 Малець Тарас
показать весь комментарий23.10.2024 22:16 Ответить Ссылка
+12 Олег Дегтяренко
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+12 Luk Viktor
показать весь комментарий23.10.2024 22:06 Ответить Ссылка
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Тож основа ППО в оперативно-тактичній зоні засрашинців - це БУК-и.
Тому і новин про забаранення БУК-ів - значно більше, ніж про панцирі та тор-и.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
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У вас один нолик лишний.
(Крейсер мацква, если что, оценивался в 750 млн, а Су-34 - до 50 млн).)
відео не зрозуміло за який рік
ціна БУК чи то 300 мільйонів, чи то 300 мільярдів