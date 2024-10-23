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Ракета "HIMARS" прямым попаданием уничтожает ЗРК "Бук-М2" россиян. ВИДЕО

Силы обороны Юга Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Армия РФ потеряла ЗРК стоимостью $300 миллионов. Украинские воины атаковали ЗРК с помощью американской РСЗО "HIMARS".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки наших бойцов.

Смотрите: Воины 5 ОШБр остановили оккупантов на пути к нашим позициям и ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

HIMARS (289) ЗРК (212) Силы обороны юга (350)


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Топ комментарии
+13
Ось вона - краса.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
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23.10.2024 22:16 Ответить
+12
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23.10.2024 22:05 Ответить
+12
Було б 4-и ракети на ЗРК "Бук-М2" - салют був би ще кращий....
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23.10.2024 22:06 Ответить
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23.10.2024 22:05 Ответить
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24.10.2024 13:14 Ответить
Було б 4-и ракети на ЗРК "Бук-М2" - салют був би ще кращий....
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23.10.2024 22:06 Ответить
🥰🥰🥰
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23.10.2024 22:08 Ответить
Інверсійни слід від бука, щось намагалося навіть збити
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23.10.2024 22:10 Ответить
Дрон-спостерігач і намагались. А ви думаєте, чим вони наші дрони збивають?
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24.10.2024 00:14 Ответить
ну не буком же ))) надто мала ціль, я думаю
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24.10.2024 10:37 Ответить
БУК-ами і намагаються збивати. В них просто, насправді, фактично немає кращого і масовішого комплексу ППО проти "крил-розвідників". Панцирів - критична нестача і обмежені можливості з виробництва. ТОР-ів в них в 4-5 разів менше ніж БУК-ів. Співвідношення десь 1 до 5, аби ви розуміли.

Тож основа ППО в оперативно-тактичній зоні засрашинців - це БУК-и.

Тому і новин про забаранення БУК-ів - значно більше, ніж про панцирі та тор-и.
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24.10.2024 15:00 Ответить
Номінант на премію "Найкращий вибух року"
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23.10.2024 22:16 Ответить
найкращий був по складах з ракетами
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23.10.2024 23:25 Ответить
Ніт. Найкращі - детонації складів ГРАУ. Там перші десяток місць гарантовано. І по видовищності, і по користі в цілому.
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24.10.2024 00:15 Ответить
Ось вона - краса.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
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23.10.2024 22:16 Ответить
Красивое
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23.10.2024 22:18 Ответить
Цьома, цьома!! Муа... 🤓
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23.10.2024 22:26 Ответить
Кацапська пітарда б'є рекорди.
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23.10.2024 22:28 Ответить
Обережно! Двері зачиняються. Наступна станція - кремль!
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23.10.2024 22:28 Ответить
Так ніяких буків не напасешся. гойда!
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23.10.2024 22:30 Ответить
Гарний салют...
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23.10.2024 22:37 Ответить
нравицця!
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23.10.2024 22:40 Ответить
Це не М2, це М1
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23.10.2024 22:47 Ответить
Excellent. 👍
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23.10.2024 22:49 Ответить
Точно - ехелент!
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24.10.2024 13:16 Ответить
Відео старе.
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23.10.2024 22:55 Ответить
Супер!!!
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23.10.2024 23:18 Ответить
Дивує,що поля оброблені і засіяні.Цікаво ким
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23.10.2024 23:39 Ответить
Відео мабуть ще 2022 року.
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23.10.2024 23:42 Ответить
А вот они условия, а вот она среда - а впрочем для здоровия полезны холода!
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23.10.2024 23:47 Ответить
Армия РФ потеряла ЗРК стоимостью $300 миллионов.
----------------
У вас один нолик лишний.
(Крейсер мацква, если что, оценивался в 750 млн, а Су-34 - до 50 млн).)
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24.10.2024 00:08 Ответить
Статті пишуть місцеві довбойоби, можливо ЗРК «Бук-М1» у повному складі, з півдесятком ПУ, ТЗМ, пунктом управління, всіма РЛС і запасом ракет потягне на соточку.
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24.10.2024 09:21 Ответить
300 мульйонів? Мало,пишіть 3 млрд...
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24.10.2024 00:11 Ответить
космічний рівень журналістики

відео не зрозуміло за який рік
ціна БУК чи то 300 мільйонів, чи то 300 мільярдів
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24.10.2024 00:21 Ответить
виконав свою місію, збив ракету.
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24.10.2024 10:38 Ответить
 
 