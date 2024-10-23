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Воины 5 ОШБр остановили оккупантов на пути к нашим позициям и ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады остановили врага на пути к нашим позициям и ликвидировали группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

Во время успешной операции была уничтожена вражеская пехота, которая пыталась атаковать. Благодаря точному огню и отважным действиям подразделения, агрессор отступил, потеряв значительное количество личного состава", - сообщили бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) 5 ОШБр (110)


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Дивилася та дивилася би на цю красу ! It was wonderful!
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23.10.2024 22:02 Ответить
можна ввімкнути "повтор" але перед цим швидкість показу перемкнути на 0,5...... На ніч саме ТО....
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23.10.2024 22:12 Ответить
wounded in action, WIA -300
killed in action, KIA - 200
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24.10.2024 00:55 Ответить
 
 