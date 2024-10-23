Воины 5 ОШБр остановили оккупантов на пути к нашим позициям и ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады остановили врага на пути к нашим позициям и ликвидировали группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
Во время успешной операции была уничтожена вражеская пехота, которая пыталась атаковать. Благодаря точному огню и отважным действиям подразделения, агрессор отступил, потеряв значительное количество личного состава", - сообщили бойцы.
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killed in action, KIA - 200