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Воїни 5 ОШБр зупинили окупантів на шляху до наших позицій та ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади зупинили ворога на шляху до наших позицій та ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

Під час успішної операції було знищено ворожу піхоту, яка намагалася атакувати. Завдяки точному вогню та відважним діям підрозділу, агресор відступив, втративши значну кількість особового складу", - повідомили бійці.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували 8 окупантів, уразили МТЛБ та гаубицю росіян на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 5 ОШБр (112)


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Дивилася та дивилася би на цю красу ! It was wonderful!
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23.10.2024 22:02 Відповісти
можна ввімкнути "повтор" але перед цим швидкість показу перемкнути на 0,5...... На ніч саме ТО....
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23.10.2024 22:12 Відповісти
wounded in action, WIA -300
killed in action, KIA - 200
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24.10.2024 00:55 Відповісти
 
 