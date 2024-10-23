Воїни 5 ОШБр зупинили окупантів на шляху до наших позицій та ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади зупинили ворога на шляху до наших позицій та ліквідували групу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.

Під час успішної операції було знищено ворожу піхоту, яка намагалася атакувати. Завдяки точному вогню та відважним діям підрозділу, агресор відступив, втративши значну кількість особового складу", - повідомили бійці.

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