Воїни 5 ОШБр зупинили окупантів на шляху до наших позицій та ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади зупинили ворога на шляху до наших позицій та ліквідували групу окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі бригади.
Під час успішної операції було знищено ворожу піхоту, яка намагалася атакувати. Завдяки точному вогню та відважним діям підрозділу, агресор відступив, втративши значну кількість особового складу", - повідомили бійці.
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killed in action, KIA - 200