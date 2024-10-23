Прикордонники ліквідували 8 окупантів, уразили МТЛБ та гаубицю росіян на Донеччині. ВIДЕО
На Краматорському напрямку оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" менш ніж за тиждень ліквідували 8 окупантів, ще десяток поранили. Також було уражено гаубицю Д-30, автомобіль окупантів, багатоцільовий тягач легкий броньований та знищено 2 польових склади боєкомплекту на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Луганський прикордонний загін.
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Luiza
показати весь коментар23.10.2024 19:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Nemo
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Сергей Гусаченко #510886
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