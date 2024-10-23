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Прикордонники ліквідували 8 окупантів, уразили МТЛБ та гаубицю росіян на Донеччині. ВIДЕО

На Краматорському напрямку оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" менш ніж за тиждень ліквідували 8 окупантів, ще десяток поранили. Також було уражено гаубицю Д-30, автомобіль окупантів, багатоцільовий тягач легкий броньований та знищено 2 польових склади боєкомплекту на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Луганський прикордонний загін.

Дивіться: Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили склад боєприпасів, бліндажі та укриття противника. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) знищення (7578) Донецька область (8816)


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23.10.2024 19:38 Відповісти
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24.10.2024 13:20 Відповісти
В телезі є відео за сьогодні як наш один воїн роз..бав штурмову групу в Покровську
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23.10.2024 19:38 Відповісти
Героям Слваа!!!
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23.10.2024 19:58 Відповісти
 
 