Пограничники ликвидировали 8 оккупантов, поразили МТЛБ и гаубицу россиян на Донетчине. ВИДЕО
На Краматорском направлении операторы подразделения РУБпАК "Феникс" менее чем за неделю ликвидировали 8 оккупантов, еще десяток ранили. Также было поражено гаубицу Д-30, автомобиль оккупантов, многоцелевой тягач легкий бронированный и уничтожено 2 полевых склада боекомплекта в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Луганский пограничный отряд.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luiza
показать весь комментарий23.10.2024 19:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий24.10.2024 13:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stathunt80 777
показать весь комментарий23.10.2024 19:38 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий23.10.2024 19:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль