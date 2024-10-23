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Пограничники ликвидировали 8 оккупантов, поразили МТЛБ и гаубицу россиян на Донетчине. ВИДЕО

На Краматорском направлении операторы подразделения РУБпАК "Феникс" менее чем за неделю ликвидировали 8 оккупантов, еще десяток ранили. Также было поражено гаубицу Д-30, автомобиль оккупантов, многоцелевой тягач легкий бронированный и уничтожено 2 полевых склада боекомплекта в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Луганский пограничный отряд.

Смотрите: Силы обороны ночью с дрона "Баба Яга" уничтожили склад боеприпасов, блиндажи и укрытия противника. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6585) уничтожение (7273) Донецкая область (10009)


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23.10.2024 19:38 Ответить
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24.10.2024 13:20 Ответить
В телезі є відео за сьогодні як наш один воїн роз..бав штурмову групу в Покровську
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23.10.2024 19:38 Ответить
Героям Слваа!!!
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23.10.2024 19:58 Ответить
 
 