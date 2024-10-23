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Силы обороны ночью из дрона "Баба Яга" уничтожили склад боеприпасов, блиндажи и укрытие противника. ВИДЕО

Пограничники ночью с дрона "Баба Яга" атаковали склад боеприпасов, блиндажи и укрытия противника на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6583) Харьковщина (5577) уничтожение (7265)


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"Баба Яга" - ******** жах "Иванушки Дурачка"
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23.10.2024 18:39 Ответить
Молодці хлопці! Смерть кацапам!
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23.10.2024 23:59 Ответить
 
 