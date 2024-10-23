Силы обороны ночью из дрона "Баба Яга" уничтожили склад боеприпасов, блиндажи и укрытие противника. ВИДЕО
Пограничники ночью с дрона "Баба Яга" атаковали склад боеприпасов, блиндажи и укрытия противника на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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показать весь комментарий23.10.2024 18:39 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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показать весь комментарий23.10.2024 23:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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