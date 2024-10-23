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Дрон-камикадзе уничтожает вражеский разведывательный беспилотник "Supercam", летевший в направлении Сумщины. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Erebus Group" 82-й ОДШБр уничтожил российский разведывательный беспилотник "Supercam", который летел в направлении Сумщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

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уничтожение (7265) дроны (4116) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Прямо в мордяку...
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23.10.2024 16:01 Ответить
Супер!
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23.10.2024 16:03 Ответить
.... КАМнем!
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23.10.2024 19:55 Ответить
На смітник пішло кацапське лайно
Молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.10.2024 16:05 Ответить
добре..
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23.10.2024 16:38 Ответить
Наостанок прощально помахав крилами... у різні боки!
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23.10.2024 16:54 Ответить
У нас і безпілотники героїчні.
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23.10.2024 17:04 Ответить
 
 