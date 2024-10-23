Дрон-камикадзе уничтожает вражеский разведывательный беспилотник "Supercam", летевший в направлении Сумщины. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Erebus Group" 82-й ОДШБр уничтожил российский разведывательный беспилотник "Supercam", который летел в направлении Сумщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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Молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼