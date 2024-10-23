Дрон-камікадзе знищує ворожий розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "Erebus Group" 82-ї ОДШБр знищив російський розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼