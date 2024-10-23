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Дрон-камікадзе знищує ворожий розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із підрозділу "Erebus Group" 82-ї ОДШБр знищив російський розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

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знищення (7578) дрони (4913) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Прямо в мордяку...
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23.10.2024 16:01 Відповісти
Супер!
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23.10.2024 16:03 Відповісти
.... КАМнем!
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23.10.2024 19:55 Відповісти
На смітник пішло кацапське лайно
Молодці наші воїни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.10.2024 16:05 Відповісти
добре..
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23.10.2024 16:38 Відповісти
Наостанок прощально помахав крилами... у різні боки!
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23.10.2024 16:54 Відповісти
У нас і безпілотники героїчні.
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23.10.2024 17:04 Відповісти
 
 