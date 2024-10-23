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Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили склад боєприпасів, бліндажі та укриття противника. ВIДЕО

Прикордонники вночі з дрона "Баба Яга" уразили склад боєприпасів, бліндажі та укриття противника на Харківському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Також дивіться: Українські воїни зафільмували ліквідацію окупанта, який стояв нерухомо серед поля. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) Харківщина (6054) знищення (7578)


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"Баба Яга" - ******** жах "Иванушки Дурачка"
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23.10.2024 18:39 Відповісти
Молодці хлопці! Смерть кацапам!
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23.10.2024 23:59 Відповісти
 
 