Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили склад боєприпасів, бліндажі та укриття противника. ВIДЕО
Прикордонники вночі з дрона "Баба Яга" уразили склад боєприпасів, бліндажі та укриття противника на Харківському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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показати весь коментар23.10.2024 18:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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показати весь коментар23.10.2024 23:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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