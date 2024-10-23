УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13581 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
13 222 22

Українські воїни зафільмували ліквідацію окупанта, який стояв нерухомо серед поля. ВIДЕО

Воїни 38-ої окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 55-ої окремої артилерійської бригади ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе. Росіянин стояв нерухомо серед поля і, ймовірно, очікував, що його безпілотник не атакує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Дрон-камікадзе знищує ворожий розвідувальний безпілотник "Supercam", який летів у напрямку Сумщини. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 55 артилерійська бригада (20) 38 окрема бригада морської піхоти (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Оно не прикидывалось, оно и было чучело.
показати весь коментар
23.10.2024 16:29 Відповісти
+10
"Актьори пагарєлово тіатра"
показати весь коментар
23.10.2024 16:48 Відповісти
+6
Обдовбана кацапська мавпа.
показати весь коментар
23.10.2024 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оно не прикидывалось, оно и было чучело.
показати весь коментар
23.10.2024 16:29 Відповісти
Стоіт статУя в лучах заката, а в область ....(паха) лєтіт граната.
показати весь коментар
23.10.2024 16:30 Відповісти
на мосту стоїть статуя, у статуї нема %yя ))
показати весь коментар
23.10.2024 22:44 Відповісти
Обдовбана кацапська мавпа.
показати весь коментар
23.10.2024 16:32 Відповісти
Заціпило не тільки язиг, ще і кінцівки..
показати весь коментар
23.10.2024 16:46 Відповісти
"Актьори пагарєлово тіатра"
показати весь коментар
23.10.2024 16:48 Відповісти
Он просто срал через штанину. И рулон туалетной бумаги в руках
показати весь коментар
23.10.2024 16:52 Відповісти
5 з "-" в сраку з боку...а потрібно в саму дирочку
показати весь коментар
23.10.2024 16:56 Відповісти
"Ето какiє-то нєправiльниє дрони.."
показати весь коментар
23.10.2024 17:04 Відповісти
Это не дроны неправильные. Это сержант тупица. Датчик, датчик. Может присутствия? Нет, движения.
показати весь коментар
23.10.2024 17:48 Відповісти
попав до проктолога на прийом...
показати весь коментар
23.10.2024 17:18 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2024 17:32 Відповісти
Очевидно и другое. Такие видео которых уже в больших количествах насмотрелись на радостях мы не стоит уже показывать. Ну не проходит радость такая в таких местах как например Часов Яр, или Бахмут, Угледар, Покровск итд. Стрельба по воробьям интересна конечно---но орлы высоко летают и куда хотят. Пора усвоить.
показати весь коментар
23.10.2024 17:41 Відповісти
руские такие ранимые .так обижаются когда над их вяличием смеються...
показати весь коментар
23.10.2024 21:34 Відповісти
Был же недавно похожий. Это они обдолбались чем-то, что ли?

показати весь коментар
23.10.2024 18:12 Відповісти
Они такими родились
показати весь коментар
23.10.2024 18:28 Відповісти
Похоже у него в руках был белый флаг.
показати весь коментар
23.10.2024 18:33 Відповісти
Ага, он бы еще его в трусы засунул.
показати весь коментар
23.10.2024 19:02 Відповісти
Він не притворювався... Він в натурі - чучало )))
показати весь коментар
23.10.2024 19:05 Відповісти
Бесплатно вылечил гемморой.
показати весь коментар
23.10.2024 19:53 Відповісти
суіцидник. не хотів сам стрілятися
показати весь коментар
23.10.2024 22:22 Відповісти
а мо у нього приход від наркоти.
показати весь коментар
23.10.2024 22:53 Відповісти
 
 