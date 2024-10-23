Українські воїни зафільмували ліквідацію окупанта, який стояв нерухомо серед поля. ВIДЕО
Воїни 38-ої окремої бригади морської піхоти спільно з бійцями 55-ої окремої артилерійської бригади ліквідували російського загарбника ударом дрона-камікадзе. Росіянин стояв нерухомо серед поля і, ймовірно, очікував, що його безпілотник не атакує.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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