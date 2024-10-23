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Новости Видео Война
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Украинские воины сняли на видео ликвидацию оккупанта, который стоял неподвижно среди поля. ВИДЕО

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты совместно с бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе. Россиянин стоял неподвижно среди поля и, вероятно, ожидал, что его беспилотник не атакует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Смотрите: Дрон-камикадзе уничтожает вражеский разведывательный беспилотник "Supercam", который летел в направлении Сумщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) ликвидация (3701) 55 артиллерийская бригада (20) 38 отдельная бригада морской пехоты (31)


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Топ комментарии
+19
Оно не прикидывалось, оно и было чучело.
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23.10.2024 16:29 Ответить
+10
"Актьори пагарєлово тіатра"
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23.10.2024 16:48 Ответить
+6
Обдовбана кацапська мавпа.
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23.10.2024 16:32 Ответить
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Оно не прикидывалось, оно и было чучело.
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23.10.2024 16:29 Ответить
Стоіт статУя в лучах заката, а в область ....(паха) лєтіт граната.
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23.10.2024 16:30 Ответить
на мосту стоїть статуя, у статуї нема %yя ))
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23.10.2024 22:44 Ответить
Обдовбана кацапська мавпа.
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23.10.2024 16:32 Ответить
Заціпило не тільки язиг, ще і кінцівки..
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23.10.2024 16:46 Ответить
"Актьори пагарєлово тіатра"
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23.10.2024 16:48 Ответить
Он просто срал через штанину. И рулон туалетной бумаги в руках
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23.10.2024 16:52 Ответить
5 з "-" в сраку з боку...а потрібно в саму дирочку
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23.10.2024 16:56 Ответить
"Ето какiє-то нєправiльниє дрони.."
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23.10.2024 17:04 Ответить
Это не дроны неправильные. Это сержант тупица. Датчик, датчик. Может присутствия? Нет, движения.
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23.10.2024 17:48 Ответить
попав до проктолога на прийом...
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23.10.2024 17:18 Ответить
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23.10.2024 17:32 Ответить
Очевидно и другое. Такие видео которых уже в больших количествах насмотрелись на радостях мы не стоит уже показывать. Ну не проходит радость такая в таких местах как например Часов Яр, или Бахмут, Угледар, Покровск итд. Стрельба по воробьям интересна конечно---но орлы высоко летают и куда хотят. Пора усвоить.
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23.10.2024 17:41 Ответить
руские такие ранимые .так обижаются когда над их вяличием смеються...
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23.10.2024 21:34 Ответить
Был же недавно похожий. Это они обдолбались чем-то, что ли?

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23.10.2024 18:12 Ответить
Они такими родились
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23.10.2024 18:28 Ответить
Похоже у него в руках был белый флаг.
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23.10.2024 18:33 Ответить
Ага, он бы еще его в трусы засунул.
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23.10.2024 19:02 Ответить
Він не притворювався... Він в натурі - чучало )))
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23.10.2024 19:05 Ответить
Бесплатно вылечил гемморой.
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23.10.2024 19:53 Ответить
суіцидник. не хотів сам стрілятися
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23.10.2024 22:22 Ответить
а мо у нього приход від наркоти.
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23.10.2024 22:53 Ответить
 
 