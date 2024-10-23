Украинские воины сняли на видео ликвидацию оккупанта, который стоял неподвижно среди поля. ВИДЕО
Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты совместно с бойцами 55-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали российского захватчика ударом дрона-камикадзе. Россиянин стоял неподвижно среди поля и, вероятно, ожидал, что его беспилотник не атакует.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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