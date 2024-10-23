УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13615 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
17 737 33

Ракета "HIMARS" прямим влучанням знищує ЗРК "Бук-М2" росіян. ВIДЕО

Сила оборони Півдня України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2". Армія РФ втратила ЗРК вартістю $300 мільйонів. Українські воїни атакували ЗРК за допомогою американської РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки наших бійців.

Дивіться: Воїни 5 ОШБр зупинили окупантів на шляху до наших позицій та ліквідували ворожу піхоту. ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (310) ЗРК (217) Сили оборони півдня (375)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Ось вона - краса.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
показати весь коментар
23.10.2024 22:16 Відповісти
+12
показати весь коментар
23.10.2024 22:05 Відповісти
+12
Було б 4-и ракети на ЗРК "Бук-М2" - салют був би ще кращий....
показати весь коментар
23.10.2024 22:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.10.2024 22:05 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2024 13:14 Відповісти
Було б 4-и ракети на ЗРК "Бук-М2" - салют був би ще кращий....
показати весь коментар
23.10.2024 22:06 Відповісти
🥰🥰🥰
показати весь коментар
23.10.2024 22:08 Відповісти
Інверсійни слід від бука, щось намагалося навіть збити
показати весь коментар
23.10.2024 22:10 Відповісти
Дрон-спостерігач і намагались. А ви думаєте, чим вони наші дрони збивають?
показати весь коментар
24.10.2024 00:14 Відповісти
ну не буком же ))) надто мала ціль, я думаю
показати весь коментар
24.10.2024 10:37 Відповісти
БУК-ами і намагаються збивати. В них просто, насправді, фактично немає кращого і масовішого комплексу ППО проти "крил-розвідників". Панцирів - критична нестача і обмежені можливості з виробництва. ТОР-ів в них в 4-5 разів менше ніж БУК-ів. Співвідношення десь 1 до 5, аби ви розуміли.

Тож основа ППО в оперативно-тактичній зоні засрашинців - це БУК-и.

Тому і новин про забаранення БУК-ів - значно більше, ніж про панцирі та тор-и.
показати весь коментар
24.10.2024 15:00 Відповісти
Номінант на премію "Найкращий вибух року"
показати весь коментар
23.10.2024 22:16 Відповісти
найкращий був по складах з ракетами
показати весь коментар
23.10.2024 23:25 Відповісти
Ніт. Найкращі - детонації складів ГРАУ. Там перші десяток місць гарантовано. І по видовищності, і по користі в цілому.
показати весь коментар
24.10.2024 00:15 Відповісти
Ось вона - краса.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
показати весь коментар
23.10.2024 22:16 Відповісти
Красивое
показати весь коментар
23.10.2024 22:18 Відповісти
Цьома, цьома!! Муа... 🤓
показати весь коментар
23.10.2024 22:26 Відповісти
Кацапська пітарда б'є рекорди.
показати весь коментар
23.10.2024 22:28 Відповісти
Обережно! Двері зачиняються. Наступна станція - кремль!
показати весь коментар
23.10.2024 22:28 Відповісти
Так ніяких буків не напасешся. гойда!
показати весь коментар
23.10.2024 22:30 Відповісти
Гарний салют...
показати весь коментар
23.10.2024 22:37 Відповісти
нравицця!
показати весь коментар
23.10.2024 22:40 Відповісти
Це не М2, це М1
показати весь коментар
23.10.2024 22:47 Відповісти
Excellent. 👍
показати весь коментар
23.10.2024 22:49 Відповісти
Точно - ехелент!
показати весь коментар
24.10.2024 13:16 Відповісти
Відео старе.
показати весь коментар
23.10.2024 22:55 Відповісти
Супер!!!
показати весь коментар
23.10.2024 23:18 Відповісти
Дивує,що поля оброблені і засіяні.Цікаво ким
показати весь коментар
23.10.2024 23:39 Відповісти
Відео мабуть ще 2022 року.
показати весь коментар
23.10.2024 23:42 Відповісти
А вот они условия, а вот она среда - а впрочем для здоровия полезны холода!
показати весь коментар
23.10.2024 23:47 Відповісти
Армия РФ потеряла ЗРК стоимостью $300 миллионов.
----------------
У вас один нолик лишний.
(Крейсер мацква, если что, оценивался в 750 млн, а Су-34 - до 50 млн).)
показати весь коментар
24.10.2024 00:08 Відповісти
Статті пишуть місцеві довбойоби, можливо ЗРК «Бук-М1» у повному складі, з півдесятком ПУ, ТЗМ, пунктом управління, всіма РЛС і запасом ракет потягне на соточку.
показати весь коментар
24.10.2024 09:21 Відповісти
300 мульйонів? Мало,пишіть 3 млрд...
показати весь коментар
24.10.2024 00:11 Відповісти
космічний рівень журналістики

відео не зрозуміло за який рік
ціна БУК чи то 300 мільйонів, чи то 300 мільярдів
показати весь коментар
24.10.2024 00:21 Відповісти
виконав свою місію, збив ракету.
показати весь коментар
24.10.2024 10:38 Відповісти
 
 