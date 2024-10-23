Ракета "HIMARS" прямим влучанням знищує ЗРК "Бук-М2" росіян. ВIДЕО
Сила оборони Півдня України знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2". Армія РФ втратила ЗРК вартістю $300 мільйонів. Українські воїни атакували ЗРК за допомогою американської РСЗВ "HIMARS".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки наших бійців.
Топ коментарі
+13 Малець Тарас
показати весь коментар23.10.2024 22:16 Відповісти Посилання
+12 Олег Дегтяренко
показати весь коментар23.10.2024 22:05 Відповісти Посилання
+12 Luk Viktor
показати весь коментар23.10.2024 22:06 Відповісти Посилання
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Тож основа ППО в оперативно-тактичній зоні засрашинців - це БУК-и.
Тому і новин про забаранення БУК-ів - значно більше, ніж про панцирі та тор-и.
Ось вона - естетика.
Браво!!!
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У вас один нолик лишний.
(Крейсер мацква, если что, оценивался в 750 млн, а Су-34 - до 50 млн).)
відео не зрозуміло за який рік
ціна БУК чи то 300 мільйонів, чи то 300 мільярдів