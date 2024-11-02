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Росіяни один раз намагалися штурмувати в районі Вовчанська, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"

Знищення росіян на Харківському напрямку

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" щодо обстановки в операційній зоні станом на ранок 2 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Обстановка на Харківському напрямку

Протягом минулої доби ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав. російські окупанти завдали 2 ракетні удари з використанням 1 ракети Іскандер-М та 2 ракет С-400, 8 авіаударів із використанням 21 КАБ та 4 НАР. Завдали 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 296 обстрілів позицій захисників України.

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"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - додали в ОТУ.

Втрати окупантів

Як зазначається, втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 32, санітарні – 62.

Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 46 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 6 артилерійських систем,
  • 15 автомобілів,
  • 1 одиницю спецтехніки,
  • 24 БпЛА.

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Крім того, українські захисники знищили:

  • 42 укриття для особового складу,
  • 6 місць зберігання боєприпасів,
  • 1 стартову позицію запуску БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 697 680 російських загарбників.

Автор: 

ліквідація (4146) Харківщина (6054) знищення (7692) бойові дії (4178)


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Кацапи кончені , якщо хочети ще жити ,
тікайте з Украіни ,бо тут всім буде пи@ець 👹
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02.11.2024 12:27 Відповісти
 
 