Росіяни один раз намагалися штурмувати в районі Вовчанська, їхні втрати за добу становлять 94 особи, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.
Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" щодо обстановки в операційній зоні станом на ранок 2 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Обстановка на Харківському напрямку
Протягом минулої доби ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав. російські окупанти завдали 2 ракетні удари з використанням 1 ракети Іскандер-М та 2 ракет С-400, 8 авіаударів із використанням 21 КАБ та 4 НАР. Завдали 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 296 обстрілів позицій захисників України.
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - додали в ОТУ.
Втрати окупантів
Як зазначається, втрати ворога за минулу добу становлять 94 істоти, з них безповоротні - 32, санітарні – 62.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 46 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 6 артилерійських систем,
- 15 автомобілів,
- 1 одиницю спецтехніки,
- 24 БпЛА.
Крім того, українські захисники знищили:
- 42 укриття для особового складу,
- 6 місць зберігання боєприпасів,
- 1 стартову позицію запуску БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 697 680 російських загарбників.
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