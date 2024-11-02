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Детонація боєкомплекту російської БМП-2 на Харківщині. ВIДЕО

Воїни батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу БМП-2 на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 63-ї ОМБр дроном знищили окупанта у мішку. ВIДЕО

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знищення (7692) 92 окрема штурмова бригада (258) БМП (416)


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То був хлопок від газів екіпажу
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02.11.2024 11:14 Відповісти
Жеруть непотріб, а потім отаке…
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02.11.2024 14:06 Відповісти
Асколкам павреділа..
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02.11.2024 11:21 Відповісти
БМП-2 стала Братской Могилой П..даров в 2 слоя.
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02.11.2024 11:25 Відповісти
Трошки синьої ізоленти, підшпаклювати, покрасити і буде як нова)
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02.11.2024 11:35 Відповісти
Не собі туя рвонуло.... Що там підари перевозили?
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02.11.2024 11:53 Відповісти
Підарів.
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02.11.2024 12:01 Відповісти
 
 