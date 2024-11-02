Детонація боєкомплекту російської БМП-2 на Харківщині. ВIДЕО
Воїни батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищили ворожу БМП-2 на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Kan Kan #518965
показати весь коментар02.11.2024 11:14 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Sergii Ustim
показати весь коментар02.11.2024 14:06 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Микола Січень #486030
показати весь коментар02.11.2024 11:21 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар02.11.2024 11:25 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Враг рода человеческого 666
показати весь коментар02.11.2024 11:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
phantom4
показати весь коментар02.11.2024 11:53 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар02.11.2024 12:01 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль