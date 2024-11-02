УКР
6 841 8

Бійці 63-ї ОМБр дроном знищили окупанта у мішку. ВIДЕО

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади дроном знищили російського окупанта, що блукав полем, заховавшись у мішку.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інфоррмує Цензор.НЕТ.

Автор: 

63 ОМБр (124)
Сміття саме себе зпакувало щоб потім поховальним командам було легше його прибирати. Окупанти, будьте такими ж свідомими як цей окупант.
02.11.2024 02:15 Відповісти
Це нова кацапська зимова форма: мішок-невидимка за технологією стелс.
02.11.2024 02:20 Відповісти
Затарився.
02.11.2024 05:03 Відповісти
Ему, видимо, сказали что это сколковская разработка аналоговнетного плаща-невидимки.
02.11.2024 06:28 Відповісти
До кабздона, нах.
02.11.2024 06:41 Відповісти
Мішок спальний.Використ як антитепловізійний плащ.Навіть на відео видно що ефективний
02.11.2024 06:43 Відповісти
02.11.2024 07:22 Відповісти
 
 