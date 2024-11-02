Бійці 63-ї ОМБр дроном знищили окупанта у мішку. ВIДЕО
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади дроном знищили російського окупанта, що блукав полем, заховавшись у мішку.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інфоррмує Цензор.НЕТ.
