РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3784 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 841 8

Бойцы 63-й ОМБр дроном уничтожили оккупанта в мешке. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады дроном уничтожили российского оккупанта, который бродил по полю, спрятавшись в мешке.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пол оккупанта пропало после атаки украинского дрона бойцов 63 ОМБр на Лиманско-Купянском направлении. ВИДЕО 18+

Автор: 

63 ОМБр (124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сміття саме себе зпакувало щоб потім поховальним командам було легше його прибирати. Окупанти, будьте такими ж свідомими як цей окупант.
показать весь комментарий
02.11.2024 02:15 Ответить
Це нова кацапська зимова форма: мішок-невидимка за технологією стелс.
показать весь комментарий
02.11.2024 02:20 Ответить
Затарився.
показать весь комментарий
02.11.2024 05:03 Ответить
Ему, видимо, сказали что это сколковская разработка аналоговнетного плаща-невидимки.
показать весь комментарий
02.11.2024 06:28 Ответить
До кабздона, нах.
показать весь комментарий
02.11.2024 06:41 Ответить
Мішок спальний.Використ як антитепловізійний плащ.Навіть на відео видно що ефективний
показать весь комментарий
02.11.2024 06:43 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2024 07:22 Ответить
 
 