Бойцы 63-й ОМБр дроном уничтожили оккупанта в мешке. ВИДЕО
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады дроном уничтожили российского оккупанта, который бродил по полю, спрятавшись в мешке.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
Людмила Полякова
Ihor Ihor
Анатолій Панасюк
GRAY WOLF
Соса 2
Юрій
Шимус
