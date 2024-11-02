РУС
Детонация боекомплекта российского БМП-2 на Харьковщине. ВИДЕО

Воины батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили вражескую БМП-2 на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

уничтожение (8001) 92 отдельная штурмовая бригада (264) БМП (410)
То був хлопок від газів екіпажу
02.11.2024 11:14 Ответить
Жеруть непотріб, а потім отаке…
02.11.2024 14:06 Ответить
Асколкам павреділа..
02.11.2024 11:21 Ответить
БМП-2 стала Братской Могилой П..даров в 2 слоя.
02.11.2024 11:25 Ответить
Трошки синьої ізоленти, підшпаклювати, покрасити і буде як нова)
02.11.2024 11:35 Ответить
Не собі туя рвонуло.... Що там підари перевозили?
02.11.2024 11:53 Ответить
Підарів.
02.11.2024 12:01 Ответить
 
 