Доба на Харківщині: ворог поцілив по фермі, обстріляв Куп’янськ-Вузловий, Чугуїв, атакував автомобіль у селі Білий Колодязь, є постраждалі. ФОТОрепортаж

На території Харківської області зафіксовано серію обстрілів у кількох районах. Внаслідок атак постраждали двоє цивільних, пошкоджено навчальний заклад, ферму та інші об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, 3 листопада, о 05:30 - Куп'янський район, смт. Купʼянськ Вузловий. Обстріл населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Вночі ворог завдав ударів БПЛА по території ферми сільськогосподарського підприємства у с. Макариха Золочівської громади Богодухівського району. В результаті удару сталися часткові руйнації будівлі ферми та пожежа на площі понад 50 м кв. За годину силами підрозділів ДСНС пожежу було ліквідовано. В результаті ворожого удару загинуло двоє телят.





23:02 Чугуївський район, м. Чугуїв. В результаті обстрілу пошкоджено скління допоміжної будівлі навчального закладу.

15:15 Богодухівський район, Золочівська ТГ, між населеними пунктами с. Баранівка та с. Сніги. Влучання в поле.

14:00 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Внаслідок влучання БПЛА в автомобіль постраждали двоє цивільних чоловіків 60 та 33 років.

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