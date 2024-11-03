Враг продолжает использовать ухудшение погоды, чтобы продвинуться и накопиться малыми группами на севере Харьковщины, - "Хартия"

На севере Харьковской области российские оккупанты подстраиваются под погодные условия и спешат как можно крепче закопаться в землю до наступления ощутимого похолодания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказал представитель службы связей с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины сержант Владимир Дегтярев.

Одновременно российские захватчики пытаются надежнее закрепиться на уже захваченных ими рубежах.

"В принципе, можно сказать, что зима уже пришла, листьев осталось очень мало, земля начинает подмерзать и, конечно, это чувствует враг, который спешит как-то укрепиться, особенно на тех участках к северу от Липцев, к северу от Харькова, которые мы активно атакуем", - сообщил военный.

Он напомнил, что на действия врага влияет угроза продолжения недавнего успешного украинского наступления на этом участке.

"Враг понимает, что наши возможные действия могут быть относительно дальнейшего продвижения и пытается подвести свои такелажные группы для того, чтобы подготовиться к зиме", - пояснил спикер.

Силы обороны активно противодействуют попыткам россиян надежно укрепиться и подготовиться к зиме.

"Мы, в свою очередь, активно работаем над тем, чтобы не допустить этого, в частности, работой наших ночных дронов, наших больших дронов-вампиров. Они применяются для того, чтобы ночью бомбить их укрепления", - сообщил Дегтярев.

Он рассказал, что только в течение октября гвардейцы "Хартии" уничтожили или поразили более 240 вражеских укрытий в зоне ответственности бригады.

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