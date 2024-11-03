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Новости Война
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Враг продолжает использовать ухудшение погоды, чтобы продвинуться и накопиться малыми группами на севере Харьковщины, - "Хартия"

Бойові дії на Харківщині

На севере Харьковской области российские оккупанты подстраиваются под погодные условия и спешат как можно крепче закопаться в землю до наступления ощутимого похолодания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказал представитель службы связей с общественностью бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины сержант Владимир Дегтярев.

Одновременно российские захватчики пытаются надежнее закрепиться на уже захваченных ими рубежах.

"В принципе, можно сказать, что зима уже пришла, листьев осталось очень мало, земля начинает подмерзать и, конечно, это чувствует враг, который спешит как-то укрепиться, особенно на тех участках к северу от Липцев, к северу от Харькова, которые мы активно атакуем", - сообщил военный.

Он напомнил, что на действия врага влияет угроза продолжения недавнего успешного украинского наступления на этом участке.

"Враг понимает, что наши возможные действия могут быть относительно дальнейшего продвижения и пытается подвести свои такелажные группы для того, чтобы подготовиться к зиме", - пояснил спикер.

Силы обороны активно противодействуют попыткам россиян надежно укрепиться и подготовиться к зиме.

"Мы, в свою очередь, активно работаем над тем, чтобы не допустить этого, в частности, работой наших ночных дронов, наших больших дронов-вампиров. Они применяются для того, чтобы ночью бомбить их укрепления", - сообщил Дегтярев.

Он рассказал, что только в течение октября гвардейцы "Хартии" уничтожили или поразили более 240 вражеских укрытий в зоне ответственности бригады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продолжают штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4423)


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не маю права коментувати військових, але:
чому, ворог використовує погіршення погоди, а ми ні?
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03.11.2024 12:07 Ответить
В нас то дозволу на щось від союзників нема,то людей нема,то люди не ті,то командири якісь новоприззначені,а починалося все з того,що в нас не було плану на 2024 рік((тепер план вимальовується ,а саме :"я в них томагавки просив,вони суки не дали ,і як тут перемогти,шукємо де сайтісь....десь па сєрєдінє...вазможна Днєпра...на найближчі роки((((
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03.11.2024 12:46 Ответить
Заголовок протиречить змісту статті. Текст нижче розповідає про те, що ворог закопується і готується до погіршення погоди, а не просувається.
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03.11.2024 13:21 Ответить
Тобто ворог використовує все на свою користь. А в нас переможні відсотки потужного презедента
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03.11.2024 12:34 Ответить
👀?
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03.11.2024 13:09 Ответить
Це якийсь *******. "Ворог продовжує використовувати погіршення погоди, щоб просунутися", "Ворог продовжує використовувати теплу погоду щоб просунутися." А нам всяка погода заважає.
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03.11.2024 14:23 Ответить
 
 