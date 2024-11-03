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В Купянском районе, на левом берегу Оскола до сих пор остаются 2300 человек, - глава РГА Канашевич

На лівому березі Осколу залишається 2300 цивільних

На левом берегу Оскола Купянского района до сих пор остаются гражданские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил председатель Купянской РГА Андрей Канашевич.

Он отметил, что в течение последних суток в Купянском районе было относительно спокойно, зафиксировано "всего" два обстрела, один из них пришелся на Купянск, другой на Купянск-Узловой.

"Что касается населения - мы все свои силы направляем на то, чтобы люди выезжали, особенно с левого берега Купянского района. Там у нас еще остается 2300 человек. И мы интенсифицируем работу, разъяснения и доказываем необходимость эвакуации.", - рассказал председатель РГА.

Канашевич также подчеркнул, что падение температуры, в сочетании с невозможностью восстановления критической инфраструктуры на левом берегу, должно стать стимулом для жителей выезжать из опасной зоны.

Напомним, на севере Харьковской области российские оккупанты подстраиваются под погодные условия и спешат как можно крепче закопаться в землю до наступления ощутимого похолодания.

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Автор: 

обстрел (28195) Харьковщина (5577) эвакуация (2117) Купянск (694)


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Може вони ,,патриоти " , і не треба їх умовляти !
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03.11.2024 12:58 Ответить
залиште їх у спокою. вони нікуди не поїдуть. тільки поліцейські та волонтери гинуть, умовляючи їх.
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03.11.2024 14:51 Ответить
дві неділя тому,військовий скинув відео в тікток
за 10-15 км від лінії фронту, ці підари стелили асфальт!!!!!прямо по повній!!! не латали,
стелили дорогу між н.п. і туда вже зайшли орки!!!
коли відстань стала меньшою за постріл танка, техніку прибрали а самі залишилися..
питання до верховного!!!!
а нахіба твій голова ВЦА дозволив стелити асфальт для підарів???
і нахіба зараз наші волонтери,медики і навіть мусара, мають гинути за тих ждунів???
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03.11.2024 21:14 Ответить
 
 