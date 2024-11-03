Оккупанты ударили по Белозерке: ранены водитель и фельдшер скорой
Сегодня, 3 ноября 2024 года, около 11.00 войска РФ атаковали Белозерку Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.
У них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи.
В результате атаки также поврежден автомобиль скорой помощи.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне обстреляли Станислав и Инженерное на Херсонщине, двое раненых.
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