Оккупанты ударили по Белозерке: ранены водитель и фельдшер скорой

Сегодня, 3 ноября 2024 года, около 11.00 войска РФ атаковали Белозерку Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попала бригада скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.

У них минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. Фельдшер получил еще и осколочное ранение ноги. Мужчин доставили в больницу для оказания медпомощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: враг убил 2 жителей в Иванополье, еще один получил ранение

В результате атаки также поврежден автомобиль скорой помощи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне обстреляли Станислав и Инженерное на Херсонщине, двое раненых.