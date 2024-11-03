Окупанти вдарили по Білозерці: поранено водія та фельдшера швидкої

Сьогодні, 3 листопада 2024 року, близько 11.00 війська РФ атакували Білозерку Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

В них - мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги.

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Внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль швидкої.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни обстріляли Станіслав та Інженерне на Херсонщині, двоє поранених.