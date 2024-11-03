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Новини Війна
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Росіяни обстріляли Станіслав та Інженерне на Херсонщині, двоє поранених

Двоє поранених через російські обстріли Херсонщини

Внаслідок ворожих обстрілів Станіслава та Інженерного Херсонської області поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 2 листопада росіяни обстріляли селище Інженерне. Постраждав 43-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також забій плечового суглобу. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також повідомляється, що у суботу, 2 листопада, внаслідок атаки російського безпілотника постраждав житель Станіслава. 50-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Медики швидкої надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

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Автор: 

обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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