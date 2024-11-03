Росіяни обстріляли Станіслав та Інженерне на Херсонщині, двоє поранених

Внаслідок ворожих обстрілів Станіслава та Інженерного Херсонської області поранено двох чоловіків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вранці 2 листопада росіяни обстріляли селище Інженерне. Постраждав 43-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також забій плечового суглобу. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також повідомляється, що у суботу, 2 листопада, внаслідок атаки російського безпілотника постраждав житель Станіслава. 50-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

Медики швидкої надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

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