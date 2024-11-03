Росіяни обстріляли Станіслав та Інженерне на Херсонщині, двоє поранених
Внаслідок ворожих обстрілів Станіслава та Інженерного Херсонської області поранено двох чоловіків.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вранці 2 листопада росіяни обстріляли селище Інженерне. Постраждав 43-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також забій плечового суглобу. Лікарі надали йому необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Також повідомляється, що у суботу, 2 листопада, внаслідок атаки російського безпілотника постраждав житель Станіслава. 50-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
Медики швидкої надали йому допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
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