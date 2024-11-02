Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинула жінка, серед поранених - три дитини, у дівчинки важкі ушкодження (оновлено)

Сьогодні, 2 листопада 2024 року, близько дев’ятої години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала 16-річна дитина. В неї - політравма. Дівчинку у важкому стані шпиталізували до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Згодом Прокудін повідомив, що стало відомо про загиблу та ще трьох постраждалих через ворожий удар по Зеленівці.

"Рятувальники деблокували з під-завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям. Внаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це - 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні.

Також постраждала 67-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки", - йдеться у повідомленні.