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Окупанти вдарили по селу на Херсонщині, загинула жінка, серед поранених - три дитини, у дівчинки важкі ушкодження (оновлено)

РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків

Сьогодні, 2 листопада 2024 року, близько дев’ятої години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала 16-річна дитина. В неї - політравма. Дівчинку у важкому стані шпиталізували до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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Згодом Прокудін повідомив, що стало відомо про загиблу та ще трьох постраждалих через ворожий удар по Зеленівці.

"Рятувальники деблокували з під-завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травми, несумісні з життям. Внаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це - 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. В них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні.

Також постраждала 67-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки", - йдеться у повідомленні.

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діти (5181) обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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Ось так воює варварська орда з дітьми з жінками ,це не армія це злочина терористична банда вбивць ,путін **** коли ти здохниш ,а разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир"?
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02.11.2024 11:44 Відповісти
 
 