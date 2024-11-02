РУС
Оккупанты ударили по селу на Херсонщине, погибла женщина, среди раненых - три ребенка, у девочки тяжелые повреждения (обновлено)

РФ масовано обстріляла Зеленівку на Херсонщині: пошкоджено понад 10 будинків

Сегодня, 2 ноября 2024 года, около девяти часов утра российская армия ударила из артиллерии по Зеленовке Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно, в результате обстрела ранения получил 16-летний ребенок. У нее - политравма. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: 25 человек погибли и 146 ранены в результате российских обстрелов Херсонской громады в октябре

Позже Прокудин сообщил, что стало известно о погибшей и еще троих пострадавших из-за вражеского удара по Зеленовке.

"Спасатели деблокировали из подзавалов тело погибшей 40-летней женщины. Она получила травмы, несовместимые с жизнью. В результате обстрела ранения получили еще двое детей. Это – 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. В них диагностировали взрывные травмы, обломочные ранения и перелом. Их госпитализировали в больницу.

Также пострадала 67-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травма, а также перелом голени", - говорится в сообщении.

Ось так воює варварська орда з дітьми з жінками ,це не армія це злочина терористична банда вбивць ,путін **** коли ти здохниш ,а разом з тобою підуть в небуття огидний "русский мир"?
