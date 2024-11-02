Дві людини постраждали внаслідок ударів РФ по Херсону й Станіславу вранці, ще 8 поранені в області за добу

Від самого ранку 2 листопада російські окупанти атакують Херсон та область, є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар по Херсону і Станіславу

Як розповіли в Херсонській ОВА, сьогодні близько 8:30 російська армія вдарила по Херсону. Під вогнем ворожої артилерії опинився Корабельний район. Поранення дістав 63-річний чоловік. У нього - вибухова травма, контузія, а також травматична ампутація правого передпліччя та перелом гомілок. Чоловік перебуває у важкому стані. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги.



Також до медичного закладу звернулась 62-річна жителька Станіслава, яка вранці потрапила під удар російського дрона. В жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення передпліччя. Нині вона передуває під наглядом лікарів.

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Обстріли Херсону та Херсонщини за добу

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та Львове.



Також ворог скерував два ракетні удари балістикою по Херсону.



Повідомляється, що російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, завод, залізничне підприємство та станцію техобслуговування; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, будівельну техніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення.

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