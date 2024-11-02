Два человека пострадали в результате ударов РФ по Херсону и Станиславу утром, еще 8 ранены в области за сутки

С самого утра 2 ноября российские оккупанты атакуют Херсон и область, есть пострадавшие и разрушения.

Удар по Херсону и Станиславу

Как рассказали в Херсонской ОГА, сегодня около 8:30 российская армия ударила по Херсону. Под огнем вражеской артиллерии оказался Корабельный район. Ранения получил 63-летний мужчина. У него - взрывная травма, контузия, а также травматическая ампутация правого предплечья и перелом голеней. Мужчина в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.



Также в медицинское учреждение обратилась 62-летняя жительница Станислава, которая утром попала под удар российского дрона. У женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, обломочное ранение предплечья. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Обстрелы Херсона и Херсонщины за сутки

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Никольское, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Тягинка, Томарино, Качкаровка, Белозерка, Гавриловка, Камышаны, Антоновка, Приднепровское и Львове.



Также враг направил два ракетных удара баллистикой по Херсону.



Сообщается, что российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, завод, железнодорожное предприятие и станцию техобслуживания; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 3 многоэтажки и 26 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, хозяйственную постройку, строительную технику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения.

