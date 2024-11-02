Россияне нанесли почти 240 ударов по Запорожской области за сутки
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 237 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области с авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Так, войска РФ осуществили авиационный удар по Новоандреевке.
- 88 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
- 140 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Орехова и Преображенки.
Сообщается, что в результате атак поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
