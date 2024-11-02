РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
479 1

Россияне нанесли почти 240 ударов по Запорожской области за сутки

Обстріл Запорізької області

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 237 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области с авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

  • Так, войска РФ осуществили авиационный удар по Новоандреевке.
  • 88 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.
  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
  • 140 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Орехова и Преображенки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики ежедневно наносят около 500 ударов на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Сообщается, что в результате атак поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Автор: 

обстрел (29713) Запорожская область (3574)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому зелена влада дає наносити удари оркам по мирним містам, чому відсутня продидія???
показать весь комментарий
02.11.2024 14:30 Ответить
 
 