Россияне нанесли почти 240 ударов по Запорожской области за сутки

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 237 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российские войска атаковали населенные пункты Запорожской области с авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Так, войска РФ осуществили авиационный удар по Новоандреевке.

88 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Новодаровку и Малиновку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.

140 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки, Орехова и Преображенки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захватчики ежедневно наносят около 500 ударов на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Сообщается, что в результате атак поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.