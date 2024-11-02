Росіяни завдали майже 240 ударів по Запорізькій області за добу

Упродовж минулої доби окупанти завдали 237 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські війська атакували населені пункти Запоріжжя з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Так, війська РФ здійснили авіаційний удар по Новоандріївці.

88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.

8 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

140 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Оріхова та Преображенки.

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Повідомляється, що внаслідок атак надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.