Росіяни завдали майже 240 ударів по Запорізькій області за добу
Упродовж минулої доби окупанти завдали 237 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські війська атакували населені пункти Запоріжжя з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
- Так, війська РФ здійснили авіаційний удар по Новоандріївці.
- 88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Новодарівку та Малинівку.
- 8 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
- 140 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новодарівки, Оріхова та Преображенки.
Повідомляється, що внаслідок атак надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар02.11.2024 14:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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