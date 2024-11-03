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Новости Война
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Россияне обстреляли Станислав и Инженерное на Херсонщине, двое раненых

Двоє поранених через російські обстріли Херсонщини

В результате вражеских обстрелов Станислава и Инженерного Херсонской области ранены двое мужчин.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 2 ноября россияне обстреляли поселок Инженерное. Пострадал 43-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, а также ушиб плечевого сустава. Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Также сообщается, что в субботу, 2 ноября, в результате атаки российского беспилотника пострадал житель Станислава. 50-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.

Медики скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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Автор: 

обстрел (28195) Херсонская область (4946)


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