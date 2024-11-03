Россияне обстреляли Станислав и Инженерное на Херсонщине, двое раненых
В результате вражеских обстрелов Станислава и Инженерного Херсонской области ранены двое мужчин.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что утром 2 ноября россияне обстреляли поселок Инженерное. Пострадал 43-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, а также ушиб плечевого сустава. Врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Также сообщается, что в субботу, 2 ноября, в результате атаки российского беспилотника пострадал житель Станислава. 50-летний мужчина получил взрывную травму и контузию.
Медики скорой оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.
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