РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8628 посетителей онлайн
Новости Война
369 1

Оккупанты из артиллерии обстреляли Иванополье на Донетчине, погибли два человека

Окупанти з артилерії обстріляли Іванопілля на Донеччині

В субботу, 2 ноября, россияне из артиллерии атаковали село Иванополье, что вблизи Константиновки Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеская атака произошла вечером.

"Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома, линия электропередач и газопровод", - сообщил чиновник.

Филашкин добавил, что Константиновская громада регулярно страдает от российских обстрелов. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

Смотрите: Сутки на Донетчине: Трое погибших и один раненый, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (29713) Донецкая область (10854) Константиновка (1935)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди їм їхати?
Без грошей та перспектив в голий степ?
Чи може депутанги допоможуть житлом народові, слугами якого воги себе називають?
показать весь комментарий
02.11.2024 20:31 Ответить
 
 