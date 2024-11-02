Оккупанты из артиллерии обстреляли Иванополье на Донетчине, погибли два человека

В субботу, 2 ноября, россияне из артиллерии атаковали село Иванополье, что вблизи Константиновки Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибли два человека.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеская атака произошла вечером.

"Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина. Повреждены 4 частных дома, линия электропередач и газопровод", - сообщил чиновник.

Филашкин добавил, что Константиновская громада регулярно страдает от российских обстрелов. Он в очередной раз призвал жителей эвакуироваться.

