Окупанти з артилерії обстріляли Іванопілля на Донеччині, загинули дві людини
У суботу, 2 листопада, росіяни з артилерії атакували село Іванопілля, що поблизу Костянтинівки Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожа атака сталася ввечері.
"Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки, лінія електропередач і газогін", - повідомив посадовець.
Філашкін додав, що Костянтинівська громада регулярно потерпає від російських обстрілів. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися.
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Без грошей та перспектив в голий степ?
Чи може депутанги допоможуть житлом народові, слугами якого воги себе називають?