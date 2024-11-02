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Новини Війна
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Окупанти з артилерії обстріляли Іванопілля на Донеччині, загинули дві людини

Окупанти з артилерії обстріляли Іванопілля на Донеччині

У суботу, 2 листопада, росіяни з артилерії атакували село Іванопілля, що поблизу Костянтинівки Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворожа атака сталася ввечері. 

"Загинули 60-річний чоловік і 54-річна жінка. Пошкоджені 4 приватні будинки, лінія електропередач і газогін", - повідомив посадовець.

Філашкін додав, що Костянтинівська громада регулярно потерпає від російських обстрілів. Він вкотре закликав мешканців евакуюватися.

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Автор: 

обстріл (29517) Донецька область (8925) Костянтинівка (351)


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Куди їм їхати?
Без грошей та перспектив в голий степ?
Чи може депутанги допоможуть житлом народові, слугами якого воги себе називають?
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02.11.2024 20:31 Відповісти
 
 