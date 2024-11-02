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Доба на Донеччині: Троє загиблих і один поранений, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, загинули три людини.

Про ситуацію в області станом на ранок 2 листопада розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Сухих Ялах Курахівської громади 2 людини загинули і 1 поранена. У Новотроїцькому Покровської громади пошкоджено адмінбудівлю.

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Обстріли Донеччини на 2 листопада

Краматорський район

У Лимані пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю; у Закітному 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові будівлі; у Віролюбівці пошкоджено будинок.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді загинула людина, пошкоджено 9 приватних будинків і багатоповерхівку.

Обстріли Донеччини на 2 листопада
Обстріли Донеччини на 2 листопада

Як зазначається, загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1554 людини, зокрема 38 дітей.

Автор: 

обстріл (29517) Донецька область (8925)


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02.11.2024 11:33 Відповісти
 
 