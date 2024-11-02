Доба на Донеччині: Троє загиблих і один поранений, під обстрілами перебували три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська атакували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, загинули три людини.
Про ситуацію в області станом на ранок 2 листопада розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Сухих Ялах Курахівської громади 2 людини загинули і 1 поранена. У Новотроїцькому Покровської громади пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено двоповерхівку і адмінбудівлю; у Закітному 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові будівлі; у Віролюбівці пошкоджено будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки. У Часовоярській громаді загинула людина, пошкоджено 9 приватних будинків і багатоповерхівку.
Як зазначається, загалом за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1554 людини, зокрема 38 дітей.
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