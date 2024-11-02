Сутки на Донетчине: Трое погибших и один раненый, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, погибли три человека.
О ситуации в области по состоянию на утро 2 ноября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Сухих Ялах Кураховской громады 2 человека погибли и 1 ранен. В Новотроицком Покровской громады повреждено админздание.
Краматорский район
В Лимане повреждены двухэтажка и админздание; в Закитном 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 промышленных здания; в Веролюбовке поврежден дом.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде погиб человек, повреждены 9 частных домов и многоэтажка.
Как отмечается, всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1554 человека, в том числе 38 детей.
