Сутки на Донетчине: Трое погибших и один раненый, под обстрелами находились три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска атаковали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, погибли три человека.

О ситуации в области по состоянию на утро 2 ноября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Сухих Ялах Кураховской громады 2 человека погибли и 1 ранен. В Новотроицком Покровской громады повреждено админздание.

Также читайте: Армия РФ оккупировала поселок Ясная Поляна на Донетчине, - DeepState

Краматорский район

В Лимане повреждены двухэтажка и админздание; в Закитном 1 дом разрушен и 2 повреждены. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 промышленных здания; в Веролюбовке поврежден дом.

Также читайте: Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде погиб человек, повреждены 9 частных домов и многоэтажка.





Как отмечается, всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1554 человека, в том числе 38 детей.