Армия РФ оккупировала поселок Ясная Поляна на Донетчине, - DeepState
1 ноября армия РФ оккупировала поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов", - говорится в сообщении.
Я вже не кажу про часи Пороха , коли 2/3 Донбасу було звільнено
Ви де поховались ?
Що там у ваших методичках з приводу того , що ваші хозяї на чолі з кремлівським пішаком , агентом "Козирем" здають територію України - пуйлу
Вирівнювання фронту, так ми мовити. Але є нюанси.
Перепись в РСФСР 1989 год - русских 125 млн.
Перепись в РФ 2020-2021 год - русских 105 млн включая крым.
Вопрос куда делось 30 млн русских включая те 10 млн которые выехали из Казахстана и другой средней Азии? Куда делось 11 млн русских в Украине?
В 2050 году количество нерусских в РФ сравняется с количеством русских. При этому нерусские это будут молодые 20-летние, агрессивные тестостероновые головорезы кавказцы и таджики, а русская половина будут дрябные русские пенсионеры, которых кавказцы и таджики начнут резать ради наживы.
Сирскький, пора як офіцер поступити!
Никакое количество оружия не спасёт, если не хватает людей, а их не хватает.
Да, атомное оружие бы помогло, но США его не даст, и никто не даст, прекрасно понимая, что ответка полетит и к ним тоже.
Желать победы можно и даже нужно. Но сейчас первостепенной проблемой является не победить русских, а для начала ОСТАНОВИТЬ !!!
Остановить способны люди, вот это надо было просить.
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвісильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
По-друге :
Вчора .біля півночі --відбулося телеоприлюднення сенсаційного ( перед-виборчого )ЗЕ-відосика-- під кодовою назвою : " "Секретні файли Білого дому ! " Де наш керманич ( на тлі діяльності попередніх Презиків--невдах ) постав із ЗЕ-пупсіка у титана-переможця
Бо знав про напад і НЕ втік!!! А те. що НЕ готувався . до спротиву і заблокував попередження укр. народу--це пусте. чули ж його:--Головне. що НЕ допустив паніки і спустошення банків...Мимохідь.--проковзнуло.як він зблизився із рудим прохіндєм. та врятував трампушу від імпічменту( надавши. для Конгресу США рятівні .для рудика свідчення. ) Одним словом : " Рьібак рьібака-видит с далека...
Ось чому провладні срульчата так сподіваються на перемогу рудого--це свій в доску !!!
І лише .мимохідь було згадано про витівки командарма ЗСУ -Залужного... Вражений його прозорливою мудрістю... За мить. до нападу СЩА затребували від нашої влади план спротиву ! Натомість Залужний . мабуть. достеменно знаючи. що в ОП окопалися рашо--пацюки-- на власний ризик --видає фальщивку...
Ця ДИЗА і дозволила гідно зустріти кацапо-орду під Києвом !!! (Прикро:що всі ми НЕ змогли відстояти істино-народного командарма ! )
