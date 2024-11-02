РУС
10 907 40

Армия РФ оккупировала поселок Ясная Поляна на Донетчине, - DeepState

1 ноября армия РФ оккупировала поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

карта DeepState

"Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов", - говорится в сообщении.

Автор: 

+30
Агов . боти ОПшки . яким не подобалось , що фронт статичен був при Залужному
Я вже не кажу про часи Пороха , коли 2/3 Донбасу було звільнено

Ви де поховались ?
Що там у ваших методичках з приводу того , що ваші хозяї на чолі з кремлівським пішаком , агентом "Козирем" здають територію України - пуйлу
02.11.2024 01:33 Ответить
+11
"План перемоги" найвеличнейшего у шоденному виконанні сирського та його команди сраколизів працює.
02.11.2024 06:08 Ответить
+10
здача Донбасу йде за планом
02.11.2024 04:24 Ответить
Агов . боти ОПшки . яким не подобалось , що фронт статичен був при Залужному
Я вже не кажу про часи Пороха , коли 2/3 Донбасу було звільнено

Ви де поховались ?
Що там у ваших методичках з приводу того , що ваші хозяї на чолі з кремлівським пішаком , агентом "Козирем" здають територію України - пуйлу
02.11.2024 01:33 Ответить
Заслужив - а ще, я б тобі у рот нас....яв з твоїми кухоними зедрочилами - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
02.11.2024 08:49 Ответить
Очевидно, перед сирком стоїть завдання, щоб між Ясною Поляною і Новодмитрівкою утворилася майже пряма лінія.

Вирівнювання фронту, так ми мовити. Але є нюанси.
02.11.2024 01:34 Ответить
Який воєнний потенціал стачіваєця, про що ти? ) На південному сході 6 млн. вгодованих здорових москворотих чоловіків. Можна 100 років воювати. Якби вони захотіли, то вигнали б росіян палками, без Хаймарсів і Ф-16. Але їм це не цікаво. Росіяни жебраки і чужаки їм, але ж та сама мова, та сама культура з "кадєтамі", "брат2", лєпсамі і моргенштернамі. За що їм помирати, якщо з приходом окупантів для них нічого не зміниться.
02.11.2024 07:02 Ответить
це російська іпсо
02.11.2024 08:59 Ответить
що саме?
02.11.2024 09:43 Ответить
те шо Русь, її мова та культура пішли з болот
02.11.2024 10:32 Ответить
Це вже не важливо, хто звідки пішов, і хто на кому стояв. Російська мова дозволяє путіну не озиратися на втрати. Бо російськомовний українець в окупації, навіть проти своєї волі за одну ніч стане росіянином. Мільйон орків загинув - два мільйони російськомовних українців на окупованих територіях стануть росіянами. Кремлю вигідно воювати і газувати далі на мопедах хоч 100 років.
02.11.2024 11:08 Ответить
Російської мови не існує, бо нема такої національності - росіяни, нема такої культури - російська, нема російських селищ і міст з якої вона могла б з'явитися. Якщо це не так, покажіть "российско-английский словарь".
показать весь комментарий
Не існує російської мови, немає російської національності, культури, селищ і словників. Існує тільки факт, що цілий український півострів став російським без жодного пострілу. Що тоді об'єднало за одну мить кримчанина з московитом?
показать весь комментарий
варварське рідство
показать весь комментарий
Прирост нерусских над русскими в РФ в 2023 году составил 800 тысяч. Естественная убыль русских - 600 тысяч. И 200 тысяч прирост кавказцев и других мусульман, плюс иммигранты со средней Азии.

Перепись в РСФСР 1989 год - русских 125 млн.
Перепись в РФ 2020-2021 год - русских 105 млн включая крым.

Вопрос куда делось 30 млн русских включая те 10 млн которые выехали из Казахстана и другой средней Азии? Куда делось 11 млн русских в Украине?

В 2050 году количество нерусских в РФ сравняется с количеством русских. При этому нерусские это будут молодые 20-летние, агрессивные тестостероновые головорезы кавказцы и таджики, а русская половина будут дрябные русские пенсионеры, которых кавказцы и таджики начнут резать ради наживы.
02.11.2024 07:23 Ответить
Сырок тут почти ни при чем.((("сирий" при "зеленому"."зелений" при "козирному" ,"козирний" при фсб, а фсб при куйлу , який намалював " оманські плани " окупації України...
показать весь комментарий
кацап,за русскім карабльом 🖕
показать весь комментарий
здача Донбасу йде за планом
показать весь комментарий
На 2001 рік у Ясній Поляні згідно перепису мешкала 341людина.
показать весь комментарий
"План перемоги" найвеличнейшего у шоденному виконанні сирського та його команди сраколизів працює.
показать весь комментарий
План у нього ох@енний... "Афганский" вставляє добре.Перемога уже в кішені, або в наступному 🚬
показать весь комментарий
https://deepstat.xyz/table

показать весь комментарий
Интересно смотреть как удравшие за кордон ухилянты с диванов рассказывают как надо воевать.
показать весь комментарий
Ясна Полята- то ще п'ять днів тому.
показать весь комментарий
На Вугледарському напрямку взагалі повний розгром!Орки рухають весь фронт кілометрами! І НЯКИХ укріплень для ЗСУ, на які пішли мільярди...
Сирскький, пора як офіцер поступити!
показать весь комментарий
це вже було
показать весь комментарий
План перемоги Зеленського в дії і жодного аналізу чи виправлення помилок, ворог день за днем просуваєтся і захоплює нові території ,таке враження що "найвеличнішого" це не цікавить він тільки про все хороше.
показать весь комментарий
Якшо рашисти вдарядь з Ясної Поляни на Курахове та Сухі Яли, то буде загроза оточення угрупування військ ЗСУ і новий котел!!!
показать весь комментарий
В історії інших країн,було якось таке((коли на фронті справи негаразд,то й замахи проти політичного та воєнного керівництва,непокора в армії....А ми якась дивна нація((Вам не здається?(((
показать весь комментарий
Перша Світова.
показать весь комментарий
Нажаль, схоже ми - один нарот з білорусами та росіянами, просто отара в стойлі. Бо виправдати меканням: "Неначасі!" знищення власної Батьківщини агентами ворога, ща жодна нація не додумалася.
показать весь комментарий
терміново потрібно ще вчора збудувати оборонні рубежі, а не асфальт класти прамо перед наступаючою армією.
показать весь комментарий
Ну а що можно очикувати від нелигітимного президента, який ще і чотирижди ухилянт, нацмен і громадянин рф, та його посіпак у зсу??
показать весь комментарий
За те ми курську волость... Слів немає...
показать весь комментарий
Может я конечно ошибаюсь, но на Западе нужно было просить не F16 и Томагавк, а ЛЮДЕЙ (армию).
Никакое количество оружия не спасёт, если не хватает людей, а их не хватает.
Да, атомное оружие бы помогло, но США его не даст, и никто не даст, прекрасно понимая, что ответка полетит и к ним тоже.

Желать победы можно и даже нужно. Но сейчас первостепенной проблемой является не победить русских, а для начала ОСТАНОВИТЬ !!!
Остановить способны люди, вот это надо было просить.
показать весь комментарий
Здається, у гундосого какістократа вже втілюється план перемоги. Від'ємної.
показать весь комментарий
По--перше :
Поза-вчора.НЕвдячний ЗЕ-- срульман ( теле- вед на марафо...).відпалив:-- Якби нам вчасно надавали допомогу--ми б вже ПЕРЕМОГЛИ ! А потім.--- запопадливо . наслідуючи головного "побєдоносця"-- ЗЕ-нело...пороздував щоки і додав :--- А якщо у США прийде Гарріс--взагалі будемо отримувать по чайній ложечці... Висновок очевидний : ЗЕ-гусінь явно вичікує перемогу рудого кремлівського лакузи ( Це якого Великий громадянин Америки Шварц підняв НА сміх:---Я подумав .що він ось-ось буде благати путіна--подарувати автограф...) Принаймні тепер зрозуміло:
чому так підло-підступно. тихцем. але досить впевнено- здаються території Донбасу ( лише за осінь F- 500 kv/km) Як всим відомо ; рудо--шелихвісильник укладення мирової угоди. для НАС . із збереженням непорушності окупованих рашо-раклами територій...Очевидно всі ми Є .безпорадними. свідками наявної .завуальованої ЗРАДИ !?
По-друге :
Вчора .біля півночі --відбулося телеоприлюднення сенсаційного ( перед-виборчого )ЗЕ-відосика-- під кодовою назвою : " "Секретні файли Білого дому ! " Де наш керманич ( на тлі діяльності попередніх Презиків--невдах ) постав із ЗЕ-пупсіка у титана-переможця
Бо знав про напад і НЕ втік!!! А те. що НЕ готувався . до спротиву і заблокував попередження укр. народу--це пусте. чули ж його:--Головне. що НЕ допустив паніки і спустошення банків...Мимохідь.--проковзнуло.як він зблизився із рудим прохіндєм. та врятував трампушу від імпічменту( надавши. для Конгресу США рятівні .для рудика свідчення. ) Одним словом : " Рьібак рьібака-видит с далека...
Ось чому провладні срульчата так сподіваються на перемогу рудого--це свій в доску !!!
І лише .мимохідь було згадано про витівки командарма ЗСУ -Залужного... Вражений його прозорливою мудрістю... За мить. до нападу СЩА затребували від нашої влади план спротиву ! Натомість Залужний . мабуть. достеменно знаючи. що в ОП окопалися рашо--пацюки-- на власний ризик --видає фальщивку...
Ця ДИЗА і дозволила гідно зустріти кацапо-орду під Києвом !!! (Прикро:що всі ми НЕ змогли відстояти істино-народного командарма ! )

показать весь комментарий
Ніхто в Україні і даже Бутусов і ні ЄС і ні США, не каже що Росія проводе каратєльну операцію на території України, США, Пентагон, Штаб Нато, всі знали що буде сухопутна операцвя, і то що вони тіпа доводили то гавно, ці телепні все очкують як не обідити москалів, ви знаю що ви будете чітати, виж як те правельно дуже толерантні, що Ф- 16 голі, дали, таки СІ та Пу, обісралися задроти срані))
показать весь комментарий
Демократи що, поділили Україну?
показать весь комментарий
