Russian army occupied the village of Yasna Poliana in Donetsk region - DeepState

On 1 November, the Russian army occupied the village of Yasna Poliana, Volnovakha district, Donetsk region.

This is reported by DeepState, Censor.NET informs .

"The enemy occupied Yasna Poliana, advanced in Novodmytrivka, Druzhba, Maksymivka, near Novoukrainka and Terny," the statement said.

