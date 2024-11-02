Russian army occupied the village of Yasna Poliana in Donetsk region - DeepState
On 1 November, the Russian army occupied the village of Yasna Poliana, Volnovakha district, Donetsk region.
This is reported by DeepState, Censor.NET informs .
"The enemy occupied Yasna Poliana, advanced in Novodmytrivka, Druzhba, Maksymivka, near Novoukrainka and Terny," the statement said.
