Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: ворог бив по житлових кварталах, загинула жінка, ще 13 людей поранено, з них 3 дітей. ФОТОрепортаж

Окупанти з артилерії, мінометів, танків та БпЛА масовано обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Російські військові поцілили в церкву, магазини, гаражі та приватні автомобілі. Також у житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 14 приватних будинків.

Ворог нещадно обстрілював Зеленівку з артилерії. Від отриманих травм загинула 36-річна жінка. Ще п’ятеро місцевих жителів отримали поранення: дві жінки 67 та 43 років і троє дітей – 16-річна та 11-річна дівчата і 10-річний хлопчик. Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Також снарядами пошкоджено церкву, приватний та три багатоквартирні будинки.

В результаті артобстрілу Корабельного району Херсону поранено 80-річну жінку та 61-річного чоловіка. У чоловіка діагностували травматичну ампутацію правого передпліччя, відкритий перелом обох гомілок.

На вулиці в Центральному районі поранення внаслідок артилерійського удару отримав 59-річний чоловік. У нього акубаротравма, множинні уламкові поранення нижніх кінцівок. Постраждалого доправили до лікарні. Снарядами у місті пошкоджено два приватні будинки, газопровід, гараж та автомобіль.

Вранці у Станіславі ворог атакував населений пункт FPV-дроном. Внаслідок влучання постраждали чотири місцеві жителі: 62-річна жінка та троє чоловіків віком 54, 53 та 50 років. У всіх акубаротравми, у жінки також уламкове поранення передпліччя, постраждалі отримуватимуть амбулаторне лікування.

В Інженерному під час артилерійського обстрілу поранення отримав 43-річний місцевий житель. У нього діагностували забій плечового суглоба.

У Херсоні окупанти обстріляли гаражний кооператив, внаслідок чого виникла пожежа. Вогнем пошкоджено понад 50 гаражів.

На житлові квартали Херсону ворог скинув боєприпаси з дронів. Внаслідок вибухів пошкоджено приватний автомобіль.

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