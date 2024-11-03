Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: враг бил по жилым кварталам, погибла женщина, еще 13 человек ранены, из них трое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оккупанты из артиллерии, минометов, танков и БпЛА массированно обстреляли 17 населенных пунктов Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Российские военные попали в церковь, магазины, гаражи и частные автомобили. Также в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 5 многоэтажек и 14 частных домов.

Враг беспощадно обстреливал Зеленовку из артиллерии. От полученных травм погибла 36-летняя женщина. Еще пятеро местных жителей получили ранения: две женщины 67 и 43 лет и трое детей - 16-летняя и 11-летняя девочки и 10-летний мальчик. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Также снарядами повреждены церковь, частный и три многоквартирных дома.

В результате артобстрела Корабельного района Херсона ранены 80-летняя женщина и 61-летний мужчина. У мужчины диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья, открытый перелом обеих голеней.

На улице в Центральном районе ранения в результате артиллерийского удара получил 59-летний мужчина. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения нижних конечностей. Пострадавшего доставили в больницу. Снарядами в городе повреждены два частных дома, газопровод, гараж и автомобиль.

Утром в Станиславе враг атаковал населенный пункт FPV-дроном. В результате попадания пострадали четыре местных жителя: 62-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 54, 53 и 50 лет. У всех акубаротравмы, у женщины также осколочное ранение предплечья, пострадавшие будут получать амбулаторное лечение.

В Инженерном во время артиллерийского обстрела ранения получил 43-летний местный житель. У него диагностировали ушиб плечевого сустава.

В Херсоне оккупанты обстреляли гаражный кооператив, в результате чего возник пожар. Огнем повреждено более 50 гаражей.

На жилые кварталы Херсона враг сбросил боеприпасы с дронов. В результате взрывов поврежден частный автомобиль.

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